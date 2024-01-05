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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, efsane futbolcularla bir araya geldi - Son Dakika
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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, efsane futbolcularla bir araya geldi

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kentin ilk futbol sahası olan toprak sahada oynanacak vefa maçı öncesi, Kuşadası Gençlik Spor Kulübü'nde top koşturmuş efsane futbolcular ile bir araya geldi. Başkan Günel, toprak sahanın önemini vurgulayarak, Kuşadası'nın geçmişi ile geleceğini buluşturacaklarını belirtti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, efsane futbolcularla bir araya geldi
05.01.2024 - 16:22,
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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kentin ilk futbol sahası olan toprak sahada oynanacak vefa maçı öncesi, Kuşadası Gençlik Spor Kulübü'nde top koşturmuş efsane futbolcular ile bir araya geldi. Eski kulüp başkanlarının da katıldığı buluşmada konuşan Başkan Ömer Günel, "Son günlerde hiç bu kadar heyecanlandığımı hatırlamıyorum. Toprak saha sizleri hiç unutmayacak" dedi.

Kuşadası'nda kültür, sanat ve spor faaliyetlerini tek bir çatı altında toplamak amacıyla eski toprak saha olarak bilinen alanda Başkan Ömer Günel'in projelendirdiği Kuşadası Yaşam, Kültür ve Spor Merkezi'nin yapım çalışmaları Pazar günü başlayacak. Kuşadası Gençlik Spor'un ilk sahası da olan toprak saha, çalışmalar öncesinde ise çok önemli bir spor etkinliğine ev sahipliği yapacak. Bu kapsamda Başkan Ömer Günel'in davetiyle siyah-beyazlı kulüpte 1985-1990 yılları arasında top koşturmuş futbolcular, formalarını üstlerine yeniden geçirip, 6 Ocak Cumartesi günü saat 15.00'te son kez maç yapacak. Yaklaşık 40 yıl sonra aynı heyecanı tekrar yaşayacak olan efsane kadronun gösteri maçını, takıma geçmişte antrenörlük ve başkanlık etmiş unutulmaz isimler ile taraftarlar da izleyecek.

"Kuşadası'nın geçmişi ile geleceğini buluşturacağız"

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, tarihi maça saatler kala Kuşadası Gençlik Spor Kulübü'nün efsane futbolcularıyla bir araya geldi. Nostalji dolu dakikaların yaşandığı buluşmada, futbolcular toprak sahada çekilmiş eski fotoğraflarına bakarak geçmişi andı. Birbirleriyle uzun süre sohbet eden futbolcular, Başkan Ömer Günel'e kendilerini yıllar sonra bir araya getirdiği için teşekkür etti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, toprak saha vefa maçının kendisini çok heyecanlandırdığını belirterek, "Cumartesi günkü etkinliğimiz Kuşadasıspor'un U-13 takımının yapacağı maç ile başlayacak. Ardından efsane futbolcularımız sahaya çıkacak. Bu anlamda Kuşadası'nın geçmişi ile geleceğini toprak sahada buluşturacağız. Kuşadası Gençlik Spor'un efsane kadrosunda bulunan her futbolcunun toprak sahayla özdeşleşmiş hatıraları var. Toprak saha onları hiç unutmayacak. Kuşadası Yaşam, Kültür ve Spor Merkezi'nin de şimdiden hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA
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