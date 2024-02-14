Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel İkiçeşmelik Mahallesi\'nde Vatandaşlarla Buluştu

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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında İkiçeşmelik Mahallesi esnafı ve vatandaşlarını ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi. Mahalle sakinleri ve esnafı, ziyaretlerine gelen Başkan Günel'i büyük bir ilgi ile karşılayarak Kuşadası'na ve İkiçeşmelik Mahallesi'ne yapmış olduğu hizmetler için teşekkür edip, bir sonraki dönem için taleplerini ilettiler.

Göreve geldiği günden bu yana Kuşadası halkı ile iç içe olan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yaklaşan yerel seçimler öncesi seçim çalışmaları kapsamında CHP İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, parti yöneticileri, mahalle komisyonu üyeleri ve Güvercin Masa Gezici Ekibi ile İkiçeşmelik Mahallesi'ni ziyaret etti.Başkan Günel, göreve geldiği günden bu yana 57 milyon 425 bin TL'lik yatırımla alt ve üstyapısı yenilenen İkiçeşmelik Mahalle sakinlerine, " 5 yıllık hizmet karnemiz ortada takdir sizin" diyerek destek istedi.

İkiçeşmelik Mahallesi'nde vatandaşlar ile bir araya gelen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, davet üzerine girdiği kahvede İkiçeşmelik Mahallesi Muhtar Azası Kerim Cengiz, "Başkanımız ilettiğimiz dilekçelerin yüzde doksanını çözüme ulaştırdı. İlgileri için çok teşekkür ederiz. Bize sadece İkiçeşmelik Mahallesi'ndeki destek yetmez tüm Kuşadası'nda başkanımız için çalışacağız, zafere ulaşacağız" ifadelerini kullanarak Başkan Ömer Günel'e destek verdi. - AYDIN