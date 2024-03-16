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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kirazlılı hemşehrileriyle iftar sofrasında buluştu. Ramazan ayının herkese bolluk ve bereket getirmesi dileğinde bulunan Başkan Günel, "Böylesine önemli bir dönemde sizlerle birlikte olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum" dedi.

Başkan Ömer Günel, birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının arttığı Ramazan ayında kurulan iftar sofralarında, hemşehrileriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Ömer Günel, son olarak Kirazlı Mahallesi'nde bulunan Kirazlı Belen Çoban Sofrası'nın sahibi Utku Zan'ın düzenlediği iftar yemeğine katıldı. Başkan Ömer Günel iftar yemeğinden önce hemşehrileriyle bol bol sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ramazan ayının herkese bolluk ve bereket getirmesini dileyen Başkan Günel, "Böylesine önemli bir dönemde sizlerle birlikte olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Bizleri bir araya getiren Utku Zan'a çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.