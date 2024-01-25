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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Park ve Bahçeler Müdürlüğü şantiyesini ziyaret etti - Son Dakika
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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Park ve Bahçeler Müdürlüğü şantiyesini ziyaret etti

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Park ve Bahçeler Müdürlüğü şantiyesini ziyaret ederek işçilerle bir araya geldi. Başkan Günel, işçilere teşekkür ederek çalışmalarını takdir etti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Park ve Bahçeler Müdürlüğü şantiyesini ziyaret etti
25.01.2024 - 15:11,  Güncelleme: 15:21
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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Park ve Bahçeler Müdürlüğü şantiyesini ziyaret etti. İşçilerle birlikte sabah kahvaltısı yapan Başkan Ömer Günel, "Kentimizin güzel ve estetik bir görünüme kavuşması için gece gündüz çalışıyorsunuz. Bizler için çok kıymetlisiniz. Her birinize verdiğiniz emek için ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

5 yıllık görev süresi boyunca belediye personeliyle yakından ilgilenen ve her fırsatta sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Ömer Günel, Park ve Bahçeler Müdürlüğü şantiyesini ziyaret ederek işçilerle bir araya geldi. Belediye başkan yardımcılarının da eşlik ettiği ziyarette Başkan Ömer Günel işçilerle sabah kahvaltısı yaparak sohbet etti. Birim müdürü ve saha amirlerinden kent genelinde sürmekte olan çalışmalarla ilgili bilgi alan Başkan Ömer Günel, daha sonra şantiyede incelemelerde bulundu.

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeline görevde olduğu 5 yılda gösterdikleri özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür eden Başkan Günel, " Türkiye'nin turizm başkenti Kuşadası'nın güzel ve estetik bir görünüme kavuşmasının yanında nefes alınabilecek yeni yeşil alanlar oluşturmak için gece gündüz demeden emek veriyorsunuz. 5 yılda çok çalışarak kentimize 350 bin metrekarenin üzerinde yeşil alan kazandırdık. Sizlere çok teşekkür ederim. Önümüzdeki dönem de hep beraber kentimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Çalışanlarımız bizler için çok kıymetli" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA
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