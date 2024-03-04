Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Sivaslılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Buluştu

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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Sivaslılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yöneticileriyle bir araya geldi. Dernek üyelerine bugüne kadar kentte gerçekleştirilen hizmet ve yatırımlar hakkında bilgi veren Başkan Günel, "Görevde olduğumuz 5 yılda Kuşadası'nda yaşayan her kesime eşit hizmet götürdük" dedi.

Başkan Günel, Kuşadası Sivaslılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yöneticileriyle buluştu. Toplantıda Günel tarafından dernek yöneticilerine, Kuşadası genelinde gerçekleştirilen alt ve üstyapı yatırımları, Kent Meydanı projesi ve yaşama geçirilecek projeler hakkında bilgi verildi.

Kuşadası'nın her geçen gün büyüyen ve gelişen bir kent olduğunu belirten Günel, "Ekonomisi turizme dayalı olan kentimizde, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen hemşehrilerimiz yaşıyor. Kuşadası Belediyesi olarak ayrım gözetmeden hizmetlerimizi tüm mahallelerimize eşit ulaştırıyoruz. Bu nedenle bizim için toplumun farklı kesimlerini temsil eden derneklerle iyi ilişkiler kurmak çok önemli. Misafirperverlikleri için kendilerine çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Dernek Başkanı Fatih Benice de Günel'e bugüne kadar Kuşadası'na yaptığı hizmetler için teşekkür etti.