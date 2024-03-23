Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel: Tekstil pazarı kapanmayacak - Son Dakika
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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel: Tekstil pazarı kapanmayacak

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel: Tekstil pazarı kapanmayacak

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, bir sonraki hizmet döneminde kent genelinde yaşama geçireceği semt pazarlarında, tekstil esnafına yer verilmeyeceği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Günel, 'Tekstil pazarımız kapanmayacak. Esnafımızın içi rahat olsun' dedi.

23.03.2024 14:39  Güncelleme: 14:44
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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, bir sonraki hizmet döneminde kent genelinde yaşama geçireceği semt pazarlarında, tekstil esnafına yer verilmeyeceği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Günel, "Tekstil pazarımız kapanmayacak. Esnafımızın içi rahat olsun" dedi.

Başkan Ömer Günel'in konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Önceki dönemde yapılan ve Kapalı Pazar Yeri olarak hizmet veren alanın kiralama sözleşmesi kısa süre sonra bitecek. Sözleşmenin bitmesinin ardından kentimizde semt pazarlarımızı yeniden kuracağız. Bunu hemşehrilerimizin isteği doğrultusunda yapıyoruz. Kapalı Pazar Yeri'nde her hafta çarşamba günü kurulan tekstil pazarı, semt pazarlarımızda her zamanki gibi yerini alacak. Haftanın belirli gününde tezgahlarını açarak müşterilerine hizmet vermeye devam edecek. Tekstil pazarı esnafımızın içi rahat olsun."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel: Tekstil pazarı kapanmayacak - Son Dakika

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