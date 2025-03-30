Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel Temizlik İşleri Personeliyle Bayramlaştı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Temizlik İşleri Müdürlüğü'nü ziyaret ederek personelle bayramlaştı. Bayramlaşma programına belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri de katıldı.

Başkan Ömer Günel, Kuşadası'nda kent sakinleri ve ziyaretçilerin konforlu bir Ramazan Bayramı geçirmesi için tatil boyunca mesai yapacak olan Temizlik İşleri Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Personelin bayramını kutlayan Başkan Ömer Günel, "Güçlü bir Kuşadası, güzel bir gelecek hedefiyle çıktığımız yolda, verdiğiniz emek ve gösterdiğiniz özveriyle gücümüze güç katıyorsunuz. Hepinize birlik ve beraberlik içerisinde geçireceğimiz nice bayramlar diliyorum" diye konuştu. - AYDIN