Kuşadası Belediye Başkanı Sivaslılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Buluştu

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Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Sivaslılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yöneticileriyle bir araya geldi. Dernek üyelerine bugüne kadar kentte gerçekleştirilen hizmet ve yatırımlar hakkında bilgi veren Başkan Ömer Günel, "Görevde olduğumuz 5 yılda Kuşadası'nda yaşayan her kesime eşit hizmet götürdük" dedi.

Göreve geldiği günden bu yana Kuşadası'nda yaşama geçirilecek projelerle ilgili toplumun her kesimiyle fikir alışverişinde bulunan Başkan Ömer Günel, Kuşadası Sivaslılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yöneticileriyle buluştu. Toplantıda Başkan Ömer Günel tarafından dernek yöneticilerine, Kuşadası genelinde gerçekleştirilen alt ve üstyapı yatırımları, Kent Meydanı projesi ve yaşama geçirilecek projeler hakkında bilgi verildi. Dernek Başkanı Fatih Benice de Başkan Ömer Günel'e bugüne kadar Kuşadası'na yaptığı hizmetler için teşekkür etti.

Kuşadası'nın her geçen gün büyüyen ve gelişen bir kent olduğunu belirten Başkan Ömer Günel, "Ekonomisi turizme dayalı olan kentimizde, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen hemşehrilerimiz yaşıyor. Kuşadası Belediyesi olarak ayrım gözetmeden hizmetlerimizi tüm mahallelerimize eşit ulaştırıyoruz. Bu nedenle bizim için toplumun farklı kesimlerini temsil eden derneklerle iyi ilişkiler kurmak çok önemli. Misafirperverlikleri için kendilerine çok teşekkür ederim" diye konuştu. - AYDIN