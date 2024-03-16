Kuşadası Belediyesi 2-5 yaş arası çocuklara süt desteği sağlıyor

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Kuşadası Belediyesi tarafından kentte yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin 2-5 yaş arası çocukları için başlatılan süt desteği projesi, 1 yılı geride bıraktı. Proje kapsamında bu sürede çocuklara 112 bin 664 litre süt ulaştırıldı.

Kuşadası Belediyesi, 'Kuşadası'nda çocuklar lıkır lıkır süt içiyor' sloganıyla geçen yıl Mart ayında dar gelirli hemşehrilerinin çocukları için aylık 8 litre süt desteğinde bulunmaya başladı. Çocukların sağlıklı büyümesine ve kemik gelişimine katkı sağlamak amacıyla yaşama geçirilen proje, 12'nci ayını doldurdu. Proje kapsamında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, 1 yılda çocuklar için 112 bin 664 litre süt desteği sağladı.

Kuşadası Belediyesi'nin 2-5 yaş arası her bir çocuk için ayrı verdiği süt desteği, ekipler tarafından araçlarla imza karşılığında ihtiyaç sahibi ailelere, adreslerinde teslim ediliyor. Projeden her ay ortalama bin 200 çocuk faydalanıyor.