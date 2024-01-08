 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kuşadası Belediyesi Değirmendere Mahallesi'nde yeni yollar kazandırıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kuşadası Belediyesi Değirmendere Mahallesi'nde yeni yollar kazandırıyor

Kuşadası Belediyesi, Değirmendere Mahallesi'nde son 5 yılda 30 milyon 523 bin TL'lik yatırım yaparak 99 bin 483 metrekare yeni yol kazandırdı. Yol yapım çalışmaları kapsamında 3668 ile 3615 sokaklara kilit parke taşı döşeme ve 1.009 metre bordür döşeme işlemleri devam ediyor. Tamamlanacak olan sokaklar kısa süre içinde kullanıma açılacak.

Kuşadası Belediyesi Değirmendere Mahallesi\'nde yeni yollar kazandırıyor
08.01.2024 - 13:25,
Abone Ol

Kuşadası Belediyesi, kente yeni yollar kazandırmaya devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yol yapım çalışmalarını son 5 yılda 30 milyon 523 bin TL'lik yatırım yaptığı Değirmendere Mahallesi ile sürdürüyor.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in göreve gelmesiyle kent genelinde başlatılan alt ve üst yapıyı yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Son 5 yılda kent geneline 1 milyon 525 bin metrekare, Değirmendere Mahallesi'ne ise 30 milyon 523 bin TL'lik yatırımla 99 bin 483 metrekare yeni yol kazandıran Kuşadası Belediyesi, iki sokakta daha yol yapım çalışmasına başladı. Farklı mahallelerde eş zamanlı olarak yürütülen yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 1177 metrekarelik alanı kapsayan birbiri ile bağlantılı 3668 ile 3615 sokaklara kilit parke taşı döşemeyi sürdüren ekipler, bölgeye 1.009 metre de bordür döşeyecek. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yoğun mesaisi ile yapım çalışmaları tamamlanacak olan sokaklar, kısa süre içerisinde kullanıma açılacak.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Fen İşleri Müdürlüğü, Kuşadası Belediyesi, Kuşadası, Yerel Haberler, Belediye, Emlak, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kuşadası Belediyesi Değirmendere Mahallesi'nde yeni yollar kazandırıyor - Son Dakika


14:33
Görüntüler Suudi Arabistan'dan! Eline taş alan çoban tek atışta dronu düşürdü Görüntüler Suudi Arabistan'dan! Eline taş alan çoban tek atışta dronu düşürdü
14:21
Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü 'Panathinaikos' diyemedi Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü "Panathinaikos" diyemedi
13:58
İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi
13:57
Murat Kurum, İstanbul'da esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi Murat Kurum, İstanbul'da esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi
13:20
Murat Kurum'a destek verecekler mi? BBP lideri Mustafa Destici yerel seçim kararını açıkladı Murat Kurum'a destek verecekler mi? BBP lideri Mustafa Destici yerel seçim kararını açıkladı
13:16
Taraftar yolunu gözlüyordu! Icardi'nin döneceği maç belli oldu Taraftar yolunu gözlüyordu! Icardi'nin döneceği maç belli oldu
12:50
Genç kadın, sis bombasıyla şaka yapan adamın suratına bir tencere kaynar su fırlattı Genç kadın, sis bombasıyla şaka yapan adamın suratına bir tencere kaynar su fırlattı
12:42
Fatih Terim Fonu Davasında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı Fatih Terim Fonu Davasında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı

Son Dakika
14:21 Yüzü şekilden şekle giren Terim'in zor anları! Bir türlü "Panathinaikos" diyemedi
13:58 İtalya'yı ayağa kaldıran görüntü! Törene katılan neo-faşist gruplar Nazi selamı verdi
13:57 Murat Kurum, İstanbul'da esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi
13:20 Murat Kurum'a destek verecekler mi? BBP lideri Mustafa Destici yerel seçim kararını açıkladı
13:16 Taraftar yolunu gözlüyordu! Icardi'nin döneceği maç belli oldu
12:50 Genç kadın, sis bombasıyla şaka yapan adamın suratına bir tencere kaynar su fırlattı
12:42 Fatih Terim Fonu Davasında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı
12:32 AKOM: İstanbul'da sıcaklık bu akşam 10 derece birden düşecek, kar yağışı bekleniyor
12:09 5 ilde "Barbie-Es" fuhuş operasyonu! 18 kişi gözaltına alındı
12:06 Acun Ilıcalı "Ben böyle bir şey görmedim" diyerek duyurdu! Dominik polisinden Survivor ekibine operasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 14:54:19. #1.12#
SON DAKİKA: Kuşadası Belediyesi Değirmendere Mahallesi'nde yeni yollar kazandırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement