Kuşadası Belediyesi Engelli Hemşehrilerine Ulaşım Hizmeti Sunuyor

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Yaşama geçirdiği sosyal destek projeleri ile her zaman kent sakinlerinin yanında olan Kuşadası Belediyesi, engelli hemşehrilerini de yalnız bırakmıyor. Kuşadası Belediyesi, özel olarak tasarlanan tam donanımlı hizmet aracı ile engelli hemşehrilerinin hastaneye gidiş-dönüş transferini sağlıyor.

Kent sakinlerinin yaşamını kolaylaştırmak için geliştirdiği projelerle dikkat çeken Kuşadası Belediyesi, engelli hemşehrileri için özel olarak tasarladığı tam donanımlı araç ile ulaşım hizmeti vermeyi sürdürüyor. Teşhis, tedavi ve kontrol amacıyla hastaneye gitmesi gereken engelli hemşehrilerinin toplu taşıma araçlarında yaşayabileceği zorlukların önüne geçmek amacıyla yaşama geçirilen ulaşım hizmeti memnuniyetle karşılanıyor.

Ulaşım hizmetinden yararlanmak isteyen engelli vatandaşların hastaneye gitmeleri gereken günden önce Kuşadası Belediyesi'nin çağrı ve iletişim merkezi olan Güvercin Masa'yı arayarak randevu oluşturmaları yeterli oluyor. Güvercin Masa'ya başvuru yapan engelli Kuşadalılar, ikamet ettikleri evlerinden alınarak hastaneye ulaştırılıyor. Hastanedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ise aynı araç ile evlerine bırakılıyor. Ayrıca Güvercin Masa'ya gelen talepler doğrultusunda şehir dışında hastane randevusu olan ve ulaşım desteğine ihtiyaç duyan engelli bireyler için ise hafta içi Salı ve Perşembe günleri Aydın ve İzmir'e kalkan servis ile taşıma hizmeti veriliyor.

Engelli aracının hizmete girdiği 2020 yılından bu yana ulaşım hizmetinden yararlandığını belirten fiziksel engelli Nurdan Elçin, sunulan hizmetten çok memnun olduğunu söyledi. İlgili belediye çalışanlarının kendileri ile çok yakından ilgilendiğini ifade eden Nurdan Elçin "Bu güzel ve anlamlı hizmet için Kuşadası Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN