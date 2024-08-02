Kuşadası Belediyesi Evde Bakım Birimi, 7 Ayda 733 Kişiye Hizmet Verdi

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Kuşadası Belediyesi tarafından yaşlı ve engelli vatandaşlara ihtiyaç duydukları bakımı ev ortamında sağlayabilmek amacıyla kurulan 'Evde Bakım Birimi' 2024 yılında da büyük bir titizlikle çalışmaya devam ediyor. Bu kapsamda evleri ziyaret eden birim, 7 ayda toplam 733 kişiye ev temizliği, banyo ve kuaför hizmeti verdi.

Kuşadası Belediyesi'nin hasta, engelli, yatağa bağımlı ve 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi kişilere ev işlerinde ve kişisel bakımlarında yardımcı olmak amacıyla kurduğu Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Evde Bakım Birimi çalışmalarını sürdürüyor. Toplam 19 personelden oluşan birim, daha önceden belirlenen ve kriterlere uyan kişiler ile haneleri periyodik aralıklarla ziyaret ederek ev temizliklerini ve kişisel bakımlarını yapıyor. Evde bakım biriminin sunduğu hizmet, Kuşadalılar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanıyor.

Evde Bakım Birimi, 2024 yılının ilk 7 ayında 217 kişiye 617 kez ev temizliği, 352 kişiye 2 bin 118 kez kuaför ve 164 kişiye de 2 bin 458 kez kişisel temizlik ve banyo hizmeti verdi. Kentte bugüne kadar 733 kişiye ulaşan Evde Bakım Birimi'nin deneyimli ve güler yüzlü personeliyle sunduğu hizmetten faydalanan ihtiyaç sahibi vatandaşlar Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür etti.

"Çok yakından ilgileniyor"

Birimin ev temizliği hizmetinden faydalanan 81 yaşındaki Münevver Dalgıntekin, "Kuşadası Belediyesi'nin sunduğu hizmetten çok memnunum. Her zaman güler yüzlü olan personel de benimle çok yakından ilgileniyor" dedi.

Kuaförlük hizmeti alan Meltem Şen de, "Yaklaşık 8 yıldır yatağa bağımlı halde yaşıyorum. Evime gelerek kişisel bakımımı yapmama yardım eden evde bakım birimi ekibi benim meleklerim. Her hafta onların gelmesini dört gözle bekliyorum" diye konuştu.

Evde bakım birimi nasıl çalışıyor ?

Kuşadası Belediyesi tarafından sunulan Evde Bakım Birimi hizmetinden faydalanabilmek için ikametgahları Kuşadası'nda olan hasta veya hasta yakınlarının Güvercin Masa başvuru masasından veya 444 71 14 numaralı çağrı merkezinden müracaatta bulunmaları gerekiyor. Müracaatlar daha sonra uzman bir ekip tarafından inceleniyor. Durumu yasa ve yönetmeliklere uygun olan vatandaşlar hizmetten yararlanabiliyor. - AYDIN