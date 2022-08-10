Kuşadası Belediyesi Ekipleri, Kentin Farklı Noktalarında Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi Ekipleri, Kentin Farklı Noktalarında Çalışmalarını Sürdürüyor

10.08.2022 18:52
Kuşadası Belediyesi Ekipleri, Kentin Farklı Noktalarında Çalışmalarını Sürdürüyor

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, hafta boyunca Karaova, Soğucak, İkiçeşmelik, Yeniköy, Davutlar, Değirmendere, Yavansu ve Güzelçamlı mahalleleri olmak üzere sekiz farklı noktada kilit parke taşı döşeme, asfalt ve yol tamiratı çalışması yaptı.

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, hafta boyunca Karaova, Soğucak, İkiçeşmelik, Yeniköy, Davutlar, Değirmendere, Yavansu ve Güzelçamlı mahalleleri olmak üzere sekiz farklı noktada kilit parke taşı döşeme, asfalt ve yol tamiratı çalışması yaptı.

Çalışmalar kapsamında ekiplerce; Değirmendere Mahallesi'nde bulunan NATO Evleri önünde ENERYA tarafından doğalgaz döşenen 290 metrelik alanda üstyapı yenileme ve Arıtur Sitesi önünde Arnavut taşı döşeme işlemleri sürdürülüyor. Kuşadası Belediyesi Acil Müdahale ekipleri de kent sakinleri ve yazlıkçılar tarafından Güvercin Masa'ya iletilen taleplerin hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması için çalışıyor. Ekipler son olarak Önder Bıçakçı Caddesi'ndeki kaldırıma engelli rampası yaparken, Adalızade Mezarlığı kavşağındaki asfaltın üzerinde oluşan çukuru onardı.

Belediye; kenti daha iyi bir hale getirmek amacıyla çalışmalarını sürdüren tüm birimlerinin sağlığı ve güvenliğini sağlamak için de çalışmalar yapıyor. Fen İşleri Müdürlüğü, sahada görev yapan ekiplerinin çalışma alanlarına tenteler yerleştirilerek ekiplerin, yüksek sıcaklık ve güneşin zararlı etkilerinden korunmasını sağlıyor.

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Fen İşleri Müdürlüğü, Kuşadası Belediyesi, Yeniköy, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kuşadası Belediyesi Ekipleri, Kentin Farklı Noktalarında Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika

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