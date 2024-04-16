Kuşadası Belediyesi Halk Dansları Akademisi 3 Kupa Kazandı - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi Halk Dansları Akademisi 3 Kupa Kazandı

Kuşadası Belediyesi Halk Dansları Akademisi 3 Kupa Kazandı

Kuşadası Belediyesi Halk Dansları Akademisi Spor Kulübü (KUŞADANS), Türkiye Halk Oyunları Federasyonu'nun Aydın'da düzenlediği yarışmada büyükler ve minikler kategorisinde 3 kupa birden kazandı.

16.04.2024 12:58  Güncelleme: 13:00
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Kuşadası Belediyesi Halk Dansları Akademisi Spor Kulübü (KUŞADANS), Türkiye Halk Oyunları Federasyonu'nun Aydın'da düzenlediği yarışmada büyükler ve minikler kategorisinde 3 kupa birden kazandı.

Kuşadası Belediyesi, her yaş grubundan ilçeliyi Türkiye'nin farklı yörelerine ait halk danslarıyla tanıştırmak için yaklaşık 5 ay önce KUŞADANS'ı  kurdu. Kentin kültürel ve sosyal yaşamına da katkı sunmak amacıyla kurulan akademide verilen ücretsiz halk oyunları kursları büyük ilgi gördü.

Kursiyerler arasından oluşturulan yarışmacı takımlar ise THOF'un geçen günlerde Aydın'da düzenlediği yarışmada minikler stilize dalda birincilik, geleneksel dalda ikincilik, büyükler stilize dalda ise birincilik kupası kazandı.

Kuşadası Belediyesi Halk Dansları Akademisi Spor Kulübü'nün dereceye giren takımları, kazandıkları kupalarla Başkan Ömer Günel'i makamında ziyaret etti. Akademinin Başkanı Melih Taşer ve Antrenör İmdat Demir'in de yer aldığı ziyarette kulübe verdiği destek dolayısıyla Başkan Günel'e teşekkür eden ekipler, mayıs ayında yapılacak bölge müsabakalarından da kente kupa ve madalyalarla dönme sözü verdi.

Kaynak: ANKA

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