Kuşadası Belediyesi bazı birimlerini çadıra taşıdı

Kuşadası Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ile yaşadığı sorunların ardından bazı hizmet birimlerini Yörük çadırına taşıdı. Kuşadası Belediyesi'ne bağlı Mali İşler Müdürlüğü, Emlak ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile Güvercin Masa birimleri, Kent Meydanı'nda kurulan Yörük Hizmet Çadırı'nda hizmet vermeye başlamasının ardından Belediye Başkanı Ömer Günel, yöresel kıyafetleri ile çadırda hizmet veren birimlere ziyaret etti. Ziyarette Başkan Günel'e belediye meclis üyeleri ile birim amirleri de eşlik etti.

Yörük Hizmet Çadırı önünde Başkan Ömer Günel'e Yörük Efe Kültür Derneği Başkanı Mevlüt Kenar tarafından yörük şalı hediye edildi. Yörük Başkanı Kenar başkana hitaben, "Yörükler ve tüm hemşehrilerin senin arkanda senin yolunda. Sen bugün çoban ateşini yaktın. Hizmetlerinin engellenmesine izin vermeyeceğiz " dedi.

Kendisinin de Yörük olduğunu vurgulayan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yaptığı açıklamada "Kimseyle kavgamız yok. Bizim derdimiz kavga değil; hizmet. Hizmeti engellemeye çalışanların, hizmet yolculuğunda bizi yenme ihtimalleri yoktur." diye konuştu.

Konuşmasında Atatürk'ün "Bir Yörük çadırının dumanı tütüyorsa bizi kimse yenemez" sözünü hatırlatan Günel, "Sokakta da hizmet ederim, dört duvar arasında da.Traktör kasasında da hizmet ederim, kamyonun arkasında da. Bunu kimse engelleyemez." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara hitaben konuşmasını sürdüren Başkan Günel, Kuşadası Belediyesi'nin özellikle vatandaşla birebir temas eden birimlerinin bir süre Yörük Hizmet Çadırı'nda hizmet vereceğini belirterek,

"Kent Meydanı olarak bilinen yeşil alanda, vatandaşlarımızın kolaylıkla ulaşabileceği bir alan oluşturduk. Hizmetlerimiz burada kesintisiz şekilde devam edecek. İzmir depremi sonrası yapılan incelemelerde binanın depreme dayanıksız olduğu tespit edildi ve hızla tahliye edildi. Hizmetlerimizin dörtte üçü zaten başka bir binamızda sürüyor, çok küçük bir kısmı Büyükşehir Belediyesi'nin tahsis ettiği binadaydı. Ancak dört yıl sonra zemin kat için tahliye istendi" ifadelerini kullandı.

"Hukuki süreç devam ederken tahliye edildik"

Hukuki sürecin henüz tamamlanmadığını da kaydeden Başkan Günel, "Süreç bitmemiş olmasına rağmen alanı tahliye ettik ve hizmetlerimizi Yörük çadırında sürdürmeye başladık. Kent Meydanı projemiz bu yıl tamamlanacak. Ayrıca yeni hizmet binamızı, şu anda otogar olarak kullanılan alana inşa edeceğiz. Tüm birimlerimizi tek çatı altında toplayacağız," dedi.

Ramazan ayı boyunca sosyal yardımların ve erzak dağıtımlarının da Yörük Hizmet Çadırı üzerinden yapılacağını belirten Başkan Günel,"Bu çadır bir süre burada kalacak. Diğer otopark alanına her yıl çadır kuruyorduk ancak bu yıl nedense sorun edildi. Ama tekrar ediyorum; bizim derdimiz kavga değil, hizmettir," şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından Başkan Günel, yakılan Yörük ateşi başında vatandaşlarla sohbet etti ve ikram edilen çorbadan içti. - AYDIN