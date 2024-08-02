Kuşadası Belediyesi 'Hoş Geldin Bebek' Projesiyle 200 Bebeği Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kuşadası Belediyesi 'Hoş Geldin Bebek' Projesiyle 200 Bebeği Ziyaret Etti

Kuşadası Belediyesi \'Hoş Geldin Bebek\' Projesiyle 200 Bebeği Ziyaret Etti

Kuşadası Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 'Hoş Geldin Bebek' ziyaretleri kapsamında 2024 yılında 200 bebek ziyaret edildi. Ziyaretlerde ailelere özel olarak hazırlanan bebek çantaları hediye edildi.

02.08.2024 19:11  Güncelleme: 19:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuşadası Belediyesi tarafından 'Hoş Geldin Bebek' projesi kapsamında 2024 yılının Ocak-Temmuz ayları arasını kapsayan 7 aylık sürede 200 bebek ziyaret edildi. Ziyaretlerde, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri ailelere, özel olarak hazırlanan bebek çantaları hediye etti.

Yeni çocuk sahibi olan ailelerin sevincine ortak olmak amacıyla Kuşadası Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Hoş Geldin Bebek ziyaretleri 2024 yılında da devam ediyor. Bu kapsamda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ocak-Temmuz ayları arasını kapsayan 7 aylık sürede 200 bebek ziyaret etti. Ziyaretlerde Ailelere Başkan Ömer Günel'in tebrikleri ve iyi dileklerini ileten ekipler, ayrıca içerisinde battaniye, bebek şampuanı ve bezi, termometre, tırnak makası, biberon, emzik, ıslak mendil ve yeni doğan takımının bulunduğu özel olarak hazırlanmış çantalar hediye etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Kuşadası Belediyesi, Bebek, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kuşadası Belediyesi 'Hoş Geldin Bebek' Projesiyle 200 Bebeği Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:58 Instagram’a erişim engelinin ekonomiye faturası ağır oldu Günlük zarar dudak uçuklattı Instagram'a erişim engelinin ekonomiye faturası ağır oldu! Günlük zarar dudak uçuklattı
18:28 Yangına müdahale için havalanan helikopter baraja düştü Yangına müdahale için havalanan helikopter baraja düştü
17:53 Afyonkarahisar’da eski sevgili dehşeti 19 yaşındaki genç kızı feci şekilde öldürdü Afyonkarahisar'da eski sevgili dehşeti! 19 yaşındaki genç kızı feci şekilde öldürdü
17:24 Bakan Uraloğlu: Kanuna uydukları anda Instagram erişime açılır Bakan Uraloğlu: Kanuna uydukları anda Instagram erişime açılır
16:12 Suikasta uğrayan Hamas lideri Haniye toprağa verildi Suikasta uğrayan Hamas lideri Haniye toprağa verildi
13:59 Kriz onları da vurdu Türkiye’nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin motor devi KEM-P konkordato ilan etti
13:46 Milli okçular Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz, karışık çiftler son 16 turunda Japonya’ya elendi Milli okçular Elif Berra Gökkır ve Mete Gazoz, karışık çiftler son 16 turunda Japonya'ya elendi
13:21 Türkiye’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı Türkiye'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinde bayrak yarıya indirildi, İsrail ile diplomatik kriz çıktı
12:18 Az kalsın sakatlanıyordu Arda Güler, yürekleri ağza getirdi Az kalsın sakatlanıyordu! Arda Güler, yürekleri ağza getirdi
12:15 AYM: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin bazı kuralları iptal edildi AYM: Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin bazı kuralları iptal edildi
12:07 MasterChef Türkiye’de Kaan’ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti MasterChef Türkiye'de Kaan'ın yaptığı yemek ünlü şefleri mest etti
12:04 19 Ağustos’ta başlıyor Fındık alım fiyatları belli oldu 19 Ağustos'ta başlıyor! Fındık alım fiyatları belli oldu
11:58 Sığınmacılar, Yerlikaya’nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi Göç İdaresi’nden açıklama var Sığınmacılar, Yerlikaya'nın evini ikamet adresi olarak mı gösterdi? Göç İdaresi'nden açıklama var
10:52 Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ’’Çığlık atan kadın’’ mumyası, bilim adamlarını şaşırttı Bilim adamları, 3.500 yıl önce yaşamış ''Çığlık atan kadın'' mumyası, bilim adamlarını şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2024 19:41:40. #1.13#
SON DAKİKA: Kuşadası Belediyesi 'Hoş Geldin Bebek' Projesiyle 200 Bebeği Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement