Kuşadası Belediyesi \'Hoş Geldin Bebek\' Projesiyle 200 Bebeği Ziyaret Etti

Yerel

Kuşadası Belediyesi tarafından 'Hoş Geldin Bebek' projesi kapsamında 2024 yılının Ocak-Temmuz ayları arasını kapsayan 7 aylık sürede 200 bebek ziyaret edildi. Ziyaretlerde, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri ailelere, özel olarak hazırlanan bebek çantaları hediye etti.

Yeni çocuk sahibi olan ailelerin sevincine ortak olmak amacıyla Kuşadası Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Hoş Geldin Bebek ziyaretleri 2024 yılında da devam ediyor. Bu kapsamda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ocak-Temmuz ayları arasını kapsayan 7 aylık sürede 200 bebek ziyaret etti. Ziyaretlerde Ailelere Başkan Ömer Günel'in tebrikleri ve iyi dileklerini ileten ekipler, ayrıca içerisinde battaniye, bebek şampuanı ve bezi, termometre, tırnak makası, biberon, emzik, ıslak mendil ve yeni doğan takımının bulunduğu özel olarak hazırlanmış çantalar hediye etti. - AYDIN