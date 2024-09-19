Kuşadası Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine Gıda Kolisi Desteği Sağlıyor - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine Gıda Kolisi Desteği Sağlıyor

Kuşadası Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine Gıda Kolisi Desteği Sağlıyor

Kuşadası Belediyesi, 'Gönüllerimiz bir, soframız birlikte olsun' sloganıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolisi dağıtımına devam ediyor. İkiçeşmelik Mahallesi'nde yapılan yardımlar, 879 aileye ulaştı.

19.09.2024 09:07  Güncelleme: 09:09
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Kuşadası Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolisi desteğinde bulunmayı sürdürüyor. Gıda kolileri, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından "Gönüllerimiz bir, soframız birlikte olsun" sloganı ile belirlenen adreslere ulaştırılıyor.

Sosyal belediyecilik alanında yürüttüğü çalışmalarla kent sakinlerinin takdirini kazanan Kuşadası Belediyesi, okulların açılması ile birlikte öğrencilere yönelik yaşama geçirdiği beslenme çantası, kırtasiye ve burs desteği gibi sosyal yardım çalışmalarına ağırlık verirken, yıl boyunca yaptığı gıda kolisi desteğini de sürdürüyor. Bu amaçla Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerinin ardından İkiçeşmelik Mahallesi'nde ikamet eden ihtiyaç sahibi hanelerin de kapılarını çalarak, içerisinde bir ailenin ortalama 40 günlük mutfak ihtiyacını karşılayacak temel gıda maddelerinin bulunduğu gıda kolilerini imza karşılığında teslim etti.

Son 1 ayda 879 aileye gıda kolisi ulaştıran Kuşadası Belediyesi ekiplerine Belediye Meclis üyeleri Zeynep Hanbay ile Ali Aydın eşlik etti. Ziyaret ettikleri hemşehrilerine Başkan Ömer Günel'in sevgi ve selamlarını ileten meclis üyeleri Zeynep Hanbay ve Ali Aydın, belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere yıl boyunca gıda kolisi desteği sunmayı sürdüreceklerini, havaların soğumaya başlaması ile birlikte ise yakacak yardımında bulunacaklarını söyledi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kuşadası Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine Gıda Kolisi Desteği Sağlıyor - Son Dakika

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