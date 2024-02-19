Kuşadası Belediyesi Kadınlar Denizi Mahallesi'nde Asfalt Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi Kadınlar Denizi Mahallesi'nde Asfalt Çalışmalarına Devam Ediyor

Kuşadası Belediyesi Kadınlar Denizi Mahallesi\'nde Asfalt Çalışmalarına Devam Ediyor

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kadınlar Denizi Mahallesi'nde sıcak asfalt çalışmalarına başladı. Ekipler, kesintisiz mesai yaparak çalışmayı en kısa sürede tamamlamayı hedefliyor.

19.02.2024 13:51  Güncelleme: 13:55
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Kuşadası Belediyesi'nin 2019 yılında başlattığı asfalt seferberliği, Kadınlar Denizi Mahallesi'nde sürüyor.

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, geçen günlerde Camiatik Mahallesi Güneş Sokak'ta yürüttüğü sıcak asfalt çalışmasının ardından Kadınlar Denizi Mahallesi 507 ve 509. sokaklarda da yol çalışmasına başladı. İki ayrı sokak üzerinde yaklaşık 9 bin metrekarelik alana sıcak asfalt seren ekipler, çalışmayı en kısa sürede tamamlamak için kesintisiz mesai yapıyor.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Kuşadası Belediyesi Kadınlar Denizi Mahallesi'nde Asfalt Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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