Kuşadası Belediyesi, Kara Sokak'ta sıcak asfalt çalışması tamamladı - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi, Kara Sokak'ta sıcak asfalt çalışması tamamladı

Kuşadası Belediyesi, Kara Sokak\'ta sıcak asfalt çalışması tamamladı

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Karaova Mahallesi'nde bulunan Kara Sokak'ta başlattığı sıcak asfalt çalışmasını tamamladı. Bölgeye toplam 13 bin 300 metrekare yeni yol kazandıran ekipler, böylece hem Nazilli Pazarı hem de Reşat Nuri Güntekin İlkokulu yollarını modern, konforlu ve güvenli bir hale getirdi.

27.04.2024 10:22  Güncelleme: 10:25
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Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Karaova Mahallesi'nde bulunan Kara Sokak'ta başlattığı sıcak asfalt çalışmasını tamamladı. Bölgeye toplam 13 bin 300 metrekare yeni yol kazandıran ekipler, böylece hem Nazilli Pazarı hem de Reşat Nuri Güntekin İlkokulu yollarını modern, konforlu ve güvenli bir hale getirdi.

Kuşadası Belediyesi tarafından kentin alt ve üstyapı sorunlarını kalıcı olarak çözmek amacıyla yürütülen yenileme çalışmaları, Başkan Ömer Günel'in 2'inci görev döneminde de aralıksız olarak devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri belirlenen program dahilinde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, son olarak Karaova Mahallesi'nde bulunan Kara Sokak'ta 13 bin 300 metrekare alanı sıcak asfaltla kapladı. Reşat Nuri Güntekin İlkokulu ile özellikle turizm sezonunda yerli ve yabancı turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği Nazilli Pazarı'nı da kapsayan yolların yenilenerek modern, konforlu ve güvenli bir hale getirilmesi öğrenci velileri ve esnaf tarafından memnuniyetle karşılandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kuşadası Belediyesi, Kara Sokak'ta sıcak asfalt çalışması tamamladı - Son Dakika

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