Kuşadası Belediyesi'nden çocuklara süt desteği - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi'nden çocuklara süt desteği

Kuşadası Belediyesi\'nden çocuklara süt desteği

Kuşadası Belediyesi, ekonomik kriz karşısında dar gelirli ailelere destek olmak amacıyla çocuklara ücretsiz süt dağıtımı yapıyor. 15 ayda 143 bin 100 litre süt dağıtıldı.

27.06.2024 14:32  Güncelleme: 14:33
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(AYDIN) - Kuşadası Belediyesi'nin "Kuşadası'nda çocuklar lıkır lıkır süt içiyor" sloganı ile Mart 2023'te hayata geçirdiği süt desteği devam ediyor. Destek kapsamında çocuklara 15 ayda 143 bin 100 litre süt dağıtıldı.

Kuşadası Belediyesi, ekonomik kriz karşısında dar gelirli vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda soba, yakacak ve erzak desteğinde bulunarak ailelere destek olan belediye çocukları da unutmuyor. Kuşadası Belediyesi, kentte yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin 2-5 yaş arasındaki çocuklarına, gelişim çağında önemli bir yeri olan sütü ücretsiz dağıtıyor.

Her ay Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından önceden alınan taleplere göre, ihtiyaç sahibi ailelere günlük 8 litre süt dağıtımı yapılıyor. Ayda ortalama bin 200 çocuğun yararlandığı süt desteği projesi kapsamında ekipler tarafından 15 ayda 143 bin 100 litre süt evlere ulaştırıldı.

Süt desteğinden faydalanmak isteyen aileler, 'sutdestegi.kusadasi.bel.tr' adresinden ve 444 71 14 numaralı Güvercin Masa hattı aracılığıyla başvuru yapabilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kuşadası Belediyesi'nden çocuklara süt desteği - Son Dakika

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