Kuşadası Belediyesi'nden kandil ikramı - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi'nden kandil ikramı

17.03.2022 22:11
Kuşadası Belediyesi'nden kandil ikramı

Kuşadası Belediyesi, Berat Kandili dolayısıyla ana hizmet binası önünde vatandaşlara kandil simidi ve lokum ikramında bulundu.

Kuşadası Belediyesi, Berat Kandili dolayısıyla ana hizmet binası önünde vatandaşlara kandil simidi ve lokum ikramında bulundu.

Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Berat Kandili' nedeniyle vatandaşlara kandil simidi ve lokum dağıtıldı. Kuşadası Belediyesi Ana Hizmet Binası önünde kurulan stantta gerçekleştirilen ikrama Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan da katıldı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yayımladığı bir mesajla Kuşadalıların Berat Kandilini kutladı. Başkan Ömer Günel mesajında, "Tüm insanlığın Berat Kandilini sağlık ve barış içerisinde geçirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kuşadası Belediyesi'nden kandil ikramı
Kuşadası Belediyesi'nden kandil ikramı
Kuşadası Belediyesi'nden kandil ikramı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kuşadası Belediyesi'nden kandil ikramı - Son Dakika


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