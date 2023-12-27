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Kuşadası Belediyesi Kedi Kısırlaştırma Merkezi'nde 518 Kedi Ücretsiz Kısırlaştırıldı - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi Kedi Kısırlaştırma Merkezi'nde 518 Kedi Ücretsiz Kısırlaştırıldı

Kuşadası Belediyesi tarafından hizmete açılan Kedi Kısırlaştırma Merkezi'nde bugüne kadar sahipsiz 518 kedi ücretsiz olarak kısırlaştırıldı. Hayvan severler, bu önemli uygulama için Başkan Ömer Günel'e teşekkür etti.

Kuşadası Belediyesi Kedi Kısırlaştırma Merkezi\'nde 518 Kedi Ücretsiz Kısırlaştırıldı
27.12.2023 - 09:24,
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Kuşadası Belediyesi tarafından yaklaşık 1,5 ay önce hizmete açılan Kedi Kısırlaştırma Merkezi'nde, bugüne kadar sahipsiz 518 kedi ücretsiz olarak kısırlaştırıldı. Hayvan severler, minik patili can dostların sağlıkları için büyük önem taşıyan uygulamayı hayata geçirdiği için Başkan Ömer Günel'e teşekkür etti.

Sokak hayvanlarını kent yaşamının ayrılmaz bir parçası olarak gören ve bu alanda yürüttüğü çalışmalarla dikkat çeken Kuşadası Belediyesi, yaklaşık 1,5 ay önce hayvan severleri sevindiren yeni bir uygulamayı başlattı. Bu kapsamda sokakta yaşayan sahipsiz minik patili can dostların kontrol dışı üremelerinin önüne geçerek sağlıklarını korumak amacıyla Marina karşısında bulunan Ada Kültür Merkezi bahçesinde Kedi Kısırlaştırma Merkezi açıldı. İki uzman veterinerin görev yaptığı ve hafta içi 08.30-17.30 saatleri arasında hizmet veren merkezde bugüne kadar 518 kedi, ücretsiz olarak kısırlaştırıldı. Kent sakinleri, Güvercin Masa'nın 444 71 14 numaralı telefonunu arayarak randevu aldıktan sonra mahallelerinde ve sokaklarında bakımını üstlendikleri kedileri merkeze getirebiliyor.

Kuşadası Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nin kent merkezine uzak olması nedeniyle ulaşım sıkıntısı çeken vatandaşlardan gelen talep üzerine açılan Kedi Kısırlaştırma Merkezi'nde verilen hizmet, hayvan severleri de memnun etti. Kısırlaştırma işlemi için 2 kediyi merkeze getiren Levent Çalışkan, "Kuşadası Belediyesi, bizler için çok önemli bir uygulamayı gerçekleştirdi. Keşke bütün kentlerde böyle merkezler olsa. Başkan Ömer Günel'e çok teşekkür ederim" dedi. Bir diğer hayvan sever Adem Gündüz ise "Burada görevli personel bizlere her konuda çok yardımcı oluyor. Çalışanlar çok ilgili davranıyor. Sahipsiz kedilerin kısırlaştırılması amacıyla böyle bir merkezin açılması gerçekten iyi oldu" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Kuşadası Belediyesi Kedi Kısırlaştırma Merkezi'nde 518 Kedi Ücretsiz Kısırlaştırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuşadası Belediyesi Kedi Kısırlaştırma Merkezi'nde 518 Kedi Ücretsiz Kısırlaştırıldı - Son Dakika
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