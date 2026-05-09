Kuşadası\'nda \'sıfır işgaliye\'den taviz yok

Kuşadası Belediyesi, turizm sezonunun başlamasıyla birlikte 'sıfır işgaliye' denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü ekipleri kentin turistik çarşılarında bulunan dükkanların belirlenen kurallara uyup uymadıklarını kontrol etti.

Kuşadası Belediyesi, Başkan Ömer Günel'in 2019 yılında başlattığı sıfır işgaliye uygulamasını kararlılıkla sürdürüyor. Mayıs ayının gelmesi ile birlikte yerli ve yabancı konuklarını ağırlamaya başlayan kentte, Kuşadası Belediyesi de kent ekonomisinin can damarı olan turistik çarşılarda, düzeni bozan işletmelere taviz vermiyor. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son olarak Barbaros Bulvarı ile Sağlık ve Kahramanlar caddelerinde sıfır işgaliye denetimi yaptı. Denetimde, yolları, kaldırımları ve kamusal alanları işgal eden esnafa gerekli uyarılarda bulunuldu. Ayrıca turistik çarşının estetiğini bozan plastik masa, farklı renklerdeki şemsiye ve gölgelikler de kaldırıldı. Kuşadası Belediyesi yetkilileri, denetimlerin sezon boyunca artarak devam edeceğini ifade etti. - AYDIN