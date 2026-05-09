Kuşadası'nda 'sıfır işgaliye'den taviz yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kuşadası'nda 'sıfır işgaliye'den taviz yok

Kuşadası\'nda \'sıfır işgaliye\'den taviz yok
09.05.2026 09:21  Güncelleme: 09:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuşadası Belediyesi, turizm sezonunun başlamasıyla birlikte sıfır işgaliye denetimlerini artırdı. Zabıta ekipleri, turistik çarşılarda belirlenen kurallara uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Kuşadası Belediyesi, turizm sezonunun başlamasıyla birlikte 'sıfır işgaliye' denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü ekipleri kentin turistik çarşılarında bulunan dükkanların belirlenen kurallara uyup uymadıklarını kontrol etti.

Kuşadası Belediyesi, Başkan Ömer Günel'in 2019 yılında başlattığı sıfır işgaliye uygulamasını kararlılıkla sürdürüyor. Mayıs ayının gelmesi ile birlikte yerli ve yabancı konuklarını ağırlamaya başlayan kentte, Kuşadası Belediyesi de kent ekonomisinin can damarı olan turistik çarşılarda, düzeni bozan işletmelere taviz vermiyor. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son olarak Barbaros Bulvarı ile Sağlık ve Kahramanlar caddelerinde sıfır işgaliye denetimi yaptı. Denetimde, yolları, kaldırımları ve kamusal alanları işgal eden esnafa gerekli uyarılarda bulunuldu. Ayrıca turistik çarşının estetiğini bozan plastik masa, farklı renklerdeki şemsiye ve gölgelikler de kaldırıldı. Kuşadası Belediyesi yetkilileri, denetimlerin sezon boyunca artarak devam edeceğini ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Belediye, Ekonomi, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kuşadası'nda 'sıfır işgaliye'den taviz yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Köpeklerle ilgili sözleri gündem yaratan Osman Mesten’den ilk açıklama Köpeklerle ilgili sözleri gündem yaratan Osman Mesten'den ilk açıklama
ODTÜ’de Türk bayrağına çirkin saldırı 6 kişi gözaltında ODTÜ'de Türk bayrağına çirkin saldırı! 6 kişi gözaltında
Şampiyonluk kutlaması değil Maç biter bitmez yüzlerce taraftar sahaya girdi Şampiyonluk kutlaması değil! Maç biter bitmez yüzlerce taraftar sahaya girdi
Endonezya’da yanardağ patladı, 20 dağcı mahsur kaldı Endonezya'da yanardağ patladı, 20 dağcı mahsur kaldı
Mbappe Real Madrid’e transfer olmadan bir gün önce çekilen video yeniden gündemde Mbappe Real Madrid’e transfer olmadan bir gün önce çekilen video yeniden gündemde
Marketi dağıtan kadının kimliği şoke etti Birkaç ay önce de benzeri bir olayın başrolündeydi Marketi dağıtan kadının kimliği şoke etti! Birkaç ay önce de benzeri bir olayın başrolündeydi

09:02
Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a telefon Tek cümle söyledi
Kılıçdaroğlu’ndan Burcu Köksal’a telefon! Tek cümle söyledi
08:50
Vatandaşı rahatlatacak düzenleme Telefonda taksit sınırı esniyor
Vatandaşı rahatlatacak düzenleme! Telefonda taksit sınırı esniyor
08:26
Gaziantep’te sokak ortasında dehşet Küçük çocuk metrelerce savruldu
Gaziantep'te sokak ortasında dehşet! Küçük çocuk metrelerce savruldu
08:00
Resmi Gazete’de dikkat çeken atama Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
07:37
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı
07:34
Türkiye’den Doğu Akdeniz hamlesi Komşu’da büyük panik var
Türkiye'den Doğu Akdeniz hamlesi! Komşu'da büyük panik var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2026 09:24:01. #7.12#
SON DAKİKA: Kuşadası'nda 'sıfır işgaliye'den taviz yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.