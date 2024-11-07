Kuşadası Belediyesi'nden Üniversite Öğrencilerine Ücretsiz Akşam Yemeği - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi'nden Üniversite Öğrencilerine Ücretsiz Akşam Yemeği

Kuşadası Belediyesi\'nden Üniversite Öğrencilerine Ücretsiz Akşam Yemeği

Kuşadası Belediyesi, kentte öğrenim gören üniversite öğrencileri için bu yıl da ücretsiz akşam yemeği hizmetine başladı. Uygulama, 2024-2025 akademik yılı boyunca devam edecek ve öğrencilerin ekonomik sıkıntılarını hafifletmeyi amaçlıyor.

07.11.2024 09:13  Güncelleme: 09:15
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Kuşadası Belediyesi, kentte öğrenim gören üniversite öğrencileri için ücretsiz akşam yemeği hizmetine bu yıl da başladı. Öğrencilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıyı hafifletmek amacıyla yaşama geçirilen uygulama 2024-2025 akademik yılı boyunca devam edecek.

Kuşadası Belediyesi'nin kentteki üniversite öğrencilerine yönelik yaşama geçirdiği ücretsiz akşam yemeği hizmeti ARYA A.Ş'nin Gazibeğendi Tesisleri'nde başladı. Üçüncü senesine giren ve öğrenciler tarafından memnuniyetle karşılanan uygulamada her gün 4 çeşit yemek çıkıyor. ADÜ öğrenci kartını gösteren üniversiteliler, yüzleri güldüren hizmetten hafta içi her gün 18.00-20.00 saatleri arasında faydalanabiliyor. Yemekten sonra öğrencilere çay ikramında da bulunuluyor.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Turizm Fakültesi son sınıf öğrencisi Semanur Omput, geçen yıl da ücretsiz akşam yemeği uygulamasından faydalandığını belirterek, " Türkiye'deki ekonomik şartlar biz öğrencilerin bütçesini olumsuz yönde etkiledi. Başkanımız Ömer Günel, bizlere gerçekten çok önemli bir destek veriyor. Yemeklerin hepsi sanki anne eli değmiş gibi çok lezzetli. Başkanımıza her zaman öğrencilerin yanında olduğu için teşekkür ederim" dedi.

Melih Tatar ise, "Ekonomik şartlar öğrencileri gerçekten çok zorluyor. Buradaki ücretsiz verilen akşam yemeği bütçemize katkı yapıyor. Gazibeğendi Tesisleri'nin konum olarak okulumuza ve kent merkezine yakın olması da bizler için çok önemli bir avantaj oluşturuyor" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kuşadası Belediyesi'nden Üniversite Öğrencilerine Ücretsiz Akşam Yemeği - Son Dakika

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