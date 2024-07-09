Kuşadası Belediyesi\'nin Güvercin Masa\'sı 6 ayda 60 bin 991 talep aldı

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Kuşadası Belediyesi bünyesinde, vatandaşların başvurularını, şikayetlerini ve taleplerini alarak gerekli birimlerle koordinasyon kurup çözüme kavuşturan 'Güvercin Masa' 2024 yılının ilk 6 ayında toplam 60 bin 991 talep aldı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in göreve gelmesinin ardından 'vatandaş memnuniyeti odaklı' hizmet anlayışı doğrultusunda yeniden yapılandırılan Güvercin Masa, başvuru merkezi, 7/24 hizmet veren çağrı merkezi, talepleri ilgili birimlere ileten koordinasyon birimi ve vatandaşların taleplerinin çözüm sürecini yerinde inceleyen saha gözlem ekibi olarak hizmet veriyor.

Kuşadalıların, ıslak imzalı dilekçe ile başvuruda bulunabildiği; çağrı merkezinden 7/24 kayıt oluşturabildiği; e-posta veya sosyal medya aracılığıyla taleplerini ilettiği birim olan Güvercin Masa, 2024 yılının ilk 6 ayında toplam 60 bin 991 talep aldı. Bu başvurulardan 10 bin 834'ü başvuru merkezi, 19 bin 881'i e-posta, whatsapp hattı ve sosyal medyadan, 30 bin 276'sı ise çağrı merkezi ile yapıldı. Vatandaşların taleplerini ilgili birimlere ve dış kurumlara ileterek gelen cevaplar ile ilgili olarak vatandaşlara olumlu ya da olumsuz geri dönüş yapan Güvercin Masa Koordinasyon Merkezi ise 6 aylık süre içerisinde 45 bin 749 başvuruya ilişkin geri dönüş sağladı.

Kuşadası Belediyesi'nin vatandaşlardan gelen taleplerin çözüm sürecinin takibini sağlamak amacıyla Güvercin Masa bünyesinde kurduğu saha gözlem ekibi, vatandaşlardan gelen talepler ile ilgili olarak birimlerle koordinasyon kurarak çözüm sürecinin takipçisi oluyor. Güvercin Masa'ya 4604040 ve 444 7 114 numaralı çağrı merkezi ve 0552 460 40 40 numaralı Whatsapp hattı aracılığıyla ulaşmak mümkün. - AYDIN