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Kuşadası Belediyesi Öğrencilere Karne İkramında Bulundu

Kuşadası Belediyesi, sömestr tatili için karnesini alan ilköğretim ve lise öğrencilerine süt, meyve suyu ve çiğ kuruyemiş ikram etti. Belediye Meclis Üyesi Emre Fazlılar da etkinliğe katılarak öğrencilerin heyecanını paylaştı ve onlara ikramda bulundu.

Kuşadası Belediyesi Öğrencilere Karne İkramında Bulundu
20.01.2024 - 09:08,
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Kuşadası Belediyesi, sömestr tatili için karnesini alan ilköğretim ve lise öğrencilerine ikramlarda bulundu.

Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından karne alan öğrencilere, okullarda süt, meyve suyu ve çiğ kuruyemiş ikram edildi.

Belediye'nin öğrencilerin karne sevincine ortak olduğu etkinliğe, Kuşadası Belediye Meclis Üyesi Emre Fazlılar da katıldı. Fazlılar, hem öğrencilerin heyecanını paylaştı hem de onlara ikramda bulundu.

Kaynak: ANKA
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