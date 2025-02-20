Kuşadası Belediyesi Öz Kaynakları ile Tasarruf Sağlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kuşadası Belediyesi Öz Kaynakları ile Tasarruf Sağlıyor

Geniş Video İzle

Kuşadası Belediyesi, damperli kamyonu çekiciye dönüştürerek 8 milyon 700 bin lira tasarruf sağladı. Yeni çekici, iş makinelerinin taşınmasında önemli maliyetleri ortadan kaldırıyor.

20.02.2025 17:49  Güncelleme: 17:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuşadası Belediyesi öz kaynakları ile hizmet üretiyor

Çekiciye dönüştürülen damperli kamyon milyonlarca lira tasarruf sağladı

AYDIN - Kuşadası Belediyesi, sahip olduğu öz kaynakları da verimli bir şekilde kullanıyor. Bu kapsamda yeni kurulan Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü, araç filosunda bulunan damperli bir kamyonu, iş makinelerinin taşınması için gerekli olan çekiciye dönüştürüp, 8 milyon 700 bin liranın Kuşadası Belediyesi'nin kasasında kalmasını sağladı.

Kuşadası Belediyesi, kentin tüm mahallelerine eşit ve kaliteli hizmet götürmek amacıyla günün 24 saati çalışıyor. Yol yapım, bakım ve onarım işlerinin yanı sıra kente yeni yeşil alan ve parklar kazandırmak için de yoğun çaba sarf eden ekipler çoğu zaman silindir, ekskavatör, greyder ve buldozer gibi iş makinelerine de ihtiyaç duyuyor. Normal trafiğe çıkışı yasak olan bu iş makinelerinin de bir yerden başka bir yere nakli için kiralanan çekicilerin yıllık maliyetleri, Kuşadası Belediyesi'nin bütçesinde önemli bir kalem tutuyor.

Kuşadası Belediyesi, çekici ihtiyacını 10 milyon liraya yeni bir iş makinesi satın almak yerine, araç filosunda bulunan 300 beygir gücündeki damperli kamyonu çekiciye dönüştürmekle çözüme kavuşturdu. Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürü Gürkan Ertekin tarafından projelendirilen yeni çekici, İzmir'in Aliağa ilçesindeki TSE Araç Kontrol Merkezi'nin de onayıyla yaklaşık 1 milyon 300 bin liraya mal oldu. Böylece 8 milyon 700 bin lira Kuşadası Belediyesi'nin kasasında kalarak önemli bir tasarruf yapıldı. Kuşadası Belediyesi, yeni çekici sayesinde ayrıca yıllık 600 bin lirayı bulan kiralama maliyetinden de kurtuldu.

Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürü Gürkan Ertekin, "Araç filomuza çekicimizi kazandırmadan önce iş makinelerinin kent içerisindeki transferi bize hem maliyet hem de zaman açısından önemli bir yük getiriyordu. Artık tüm vizeleri tamam olan ve izinleri alınmış bir çekiciye sahibiz. Bu sayede Kuşadası Belediyesi önemli bir gider kaleminden kurtuldu. Çekici aracımızın tüm ekip arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Kuşadası Belediyesi, Ekonomi, Ulaşım, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kuşadası Belediyesi Öz Kaynakları ile Tasarruf Sağlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:15 İstanbul’da beklenen kar fırtınası başladı İstanbul'da beklenen kar fırtınası başladı
03:46 Aile hekimliği sistemi sil baştan değişti Aile hekimliği sistemi sil baştan değişti
03:46 Koltuğu sallanan başkandan Elon Musk’a altın elektrikli testere Bakın ne için kullanacak Koltuğu sallanan başkandan Elon Musk'a altın elektrikli testere! Bakın ne için kullanacak
00:42 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
23:51 Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump’la anlaşma yapmaya hazırız Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump'la anlaşma yapmaya hazırız
08:45 Cesur sahneler yüzünden ayrıldıkları iddia edilen Hakan Sabancı ile Hande Erçel’den paylaşım Cesur sahneler yüzünden ayrıldıkları iddia edilen Hakan Sabancı ile Hande Erçel'den paylaşım
08:36 BİM’den 1,3 milyar TL’lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir BİM'den 1,3 milyar TL'lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir
08:35 Dursun Özbek, PFDK’ye sevk edildi Dursun Özbek, PFDK'ye sevk edildi
08:22 Şampiyonlar Ligi’nde Play-Off Turu tamamlandı: İşte son 16’ya kalan takımlar Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off Turu tamamlandı: İşte son 16'ya kalan takımlar
08:21 Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş kaza geçirdi Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş kaza geçirdi
08:14 Polis bir hafta suç mahallinde bekledi, “Bukalemun“ suçüstü yakalandı Polis bir hafta suç mahallinde bekledi, "Bukalemun" suçüstü yakalandı
08:12 Ünlü şarkıcı Edis Görgülü, kar nedeniyle metroya bindi Ünlü şarkıcı Edis Görgülü, kar nedeniyle metroya bindi
08:10 TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ın ifadesi ortaya çıktı: Aylık gelirim 1 milyon lira TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın ifadesi ortaya çıktı: Aylık gelirim 1 milyon lira
07:53 Bu provaydı, İstanbul’a tipi şeklinde kar yağacak İşte saat saat hava raporu Bu provaydı, İstanbul'a tipi şeklinde kar yağacak! İşte saat saat hava raporu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 08:31:13. #1.12#
SON DAKİKA: Kuşadası Belediyesi Öz Kaynakları ile Tasarruf Sağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.