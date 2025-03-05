Kuşadası Belediyesi Ramazan İçin Gıda Yardımına Başladı

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Kuşadası Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla hazırladığı gıda yardımı paketlerini, ihtiyaç sahibi kişi ve ailelerin evlerine ulaştırmaya başladı. Gıda kolilerini teslim alan Kuşadalılar, Başkan Ömer Günel'e teşekkür etti.

Yıl boyunca sosyal belediyecilik alanında yürüttüğü çalışmalarla dikkat çeken Kuşadası Belediyesi, Ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahibi kişi ve aileler için gıda kolisi yardımı başlattı. Bu kapsamda Başkan Ömer Günel'in yaptığı çağrı üzerine hayırseverlerin de katkısıyla Kuşadası Belediyesi tarafından 3 bin dayanışma paketi hazırlandı. İçerisinde temel gıda maddelerinin bulunduğu paketler, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Camiatik, Hacıfeyzullah, İkiçeşmelik ve Dağ mahallelerinde oturan ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Paketlerini teslim alan vatandaşlar Ramazan ayında yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirip, Başkan Ömer Günel'e teşekkür etti.

Ramazan ayının yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğunu belirten Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, "Kuşadası Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizi Ramazan ayında da yalnız bırakmıyoruz. Ramazan boyunca 3 bin aileye gıda kolisi yardımı yapacağız. Bu rakam talep ve başvuruların değerlendirilmesi ile artış gösterebilir. Gıda kolilerimiz, temel ihtiyaçların ikişer kilo olduğu, 18 kalemlik zengin bir içeriğe sahip. 4 kişilik bir ailenin bir aylık temel gıda ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlandı. Ülkemizin yaşadığı ekonomik sorunlar ve kriz ortamında dayanışmanın önemi her geçen gün daha da artıyor. Tüm hemşehrilerimize huzurlu bir Ramazan ayı geçirmelerini diliyorum" diye konuştu. - AYDIN