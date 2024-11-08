Kuşadası Belediyesi, Yüksek Enflasyonla Mücadelede İhtiyaç Sahiplerine Destek Oluyor - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi, Yüksek Enflasyonla Mücadelede İhtiyaç Sahiplerine Destek Oluyor

Kuşadası Belediyesi, Yüksek Enflasyonla Mücadelede İhtiyaç Sahiplerine Destek Oluyor

Kuşadası Belediyesi, yüksek enflasyon nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelere 10 ayda toplam 3 bin 507 gıda kolisi ulaştırdı. Başkan Ömer Günel'in liderliğinde sosyal yardımlarını üç kat artırarak, dar gelirli ailelerin yanında olmaya devam ediyor.

08.11.2024 19:38  Güncelleme: 19:39
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Kuşadası Belediyesi, yüksek enflasyon rakamları nedeniyle hemşehrilerine olan desteğini sürdürüyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 10 ayda ihtiyaç sahibi ailelere 3 bin 507 gıda kolisi ulaştırıldı.

Başkan Ömer Günel'in göreve gelmesinin ardından sosyal yardımlarını 3 kat artıran Kuşadası Belediyesi, yıl boyunca yaşama geçirdiği çeşitli projelerle 4 mevsim dar gelirli ailelerin yanında oluyor. Günden güne artan enflasyon rakamları nedeniyle alım gücü azalan kent sakinlerinin çocuklarına beslenme çantası, kırtasiye malzemesi yardımı, burs ve aylık 8 litre süt desteği veren Kuşadası Belediyesi, ayrıca ihtiyaç sahibi ailelere de gıda kolisi ulaştırıyor. İçerisinde kuru bakliyat, yağ, salça, çay, şeker ve kahvaltılık ürünler gibi temel gıda maddelerinin bulunduğu koliler, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ailelere bizzat adreslerinde teslim ediliyor. 2024 yılının ilk 10 ayında 3 bin 507 gıda kolisinin dağıtıldığı desteğe başvuru yapmak isteyenler 444 71 14 numaralı Güvercin Masa hattını arayabiliyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kuşadası Belediyesi, Yüksek Enflasyonla Mücadelede İhtiyaç Sahiplerine Destek Oluyor - Son Dakika

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