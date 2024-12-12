Kuşadası Kaymakamı Keklik, Kore Gazileri'nin aileleri ile bir araya geldi - Son Dakika
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Kuşadası Kaymakamı Keklik, Kore Gazileri'nin aileleri ile bir araya geldi

Kuşadası Kaymakamı Keklik, Kore Gazileri\'nin aileleri ile bir araya geldi

Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Kore Gazisi merhum İbrahim Ünsoy ve Ahmet Kükrer'in ailelerini ziyaret etti.

12.12.2024 09:52
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Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Kore Gazisi merhum İbrahim Ünsoy ve Ahmet Kükrer'in ailelerini ziyaret etti.

Kaymakam Keklik, Sosyal Hizmet Merkezi İlçe Müdürü ile birlikte gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, şehit ve hayatlarını kaybeden gazilere rahmet dileyerek, hayatta kalan gazilere sağlıklı günler temennisinde bulundu.

Ziyaretin amacını, gazilerimizin hatıralarını yaşatmak ve ailelerinin acılarını paylaşmak olarak açıklayan Kaymakam Keklik, Türk milletinin kahraman gazilerini her zaman minnetle anacağını vurguladı. Keklik, gazilerimizin toplumun her kesimine önemli katkılarda bulunduğuna dikkat çekerek, onların unutulmaması gerektiğini belirtti.

Bu tür ziyaretlerin, toplumun birlik ve beraberliğini pekiştirdiğini ifade eden Keklik, aynı zamanda gazilerin ve ailelerinin devletin şefkatini hissetmesine vesile olduğunu söyledi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kuşadası Kaymakamı Keklik, Kore Gazileri'nin aileleri ile bir araya geldi - Son Dakika

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