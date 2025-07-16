Kuşadası'na Modern Bisiklet ve Yürüyüş Yolları Kazandırıldı - Son Dakika
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Kuşadası'na Modern Bisiklet ve Yürüyüş Yolları Kazandırıldı

Kuşadası\'na Modern Bisiklet ve Yürüyüş Yolları Kazandırıldı
16.07.2025 09:55  Güncelleme: 09:58
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun öncülüğünde tamamlanan bisiklet ve yürüyüş yolları, Kuşadası'na hem modern bir görünüm kazandırdı hem de vatandaşlara konforlu spor imkanı sundu. Başkan Çerçioğlu, Kuşadası'nın turizmini geliştirmek için projelere devam edeceklerini belirtti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun öncülüğünde hayata geçirilen projeler, kente değer katmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Kuşadası sahil şeridinde yapımı tamamlanan bisiklet ve yürüyüş yolları, ilçeye hem modern bir görünüm kazandırdı hem de vatandaşlara konforlu ulaşım ve spor imkanı sundu.

Sevgi Plajı'nda yer alan 20 kilometre uzunluğundaki bisiklet ve yürüyüş yolu ile Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan bisiklet ve yürüyüş yolu, hem bisiklet sürücülerine güvenli bir rota sundu hem de sporseverlere deniz manzarası eşliğinde yürüyüş imkanı sağladı. Her gün binlerce yerli ve yabancı turist tarafından kullanılan bisiklet ve yürüyüş yolları, turizm sezonu öncesinde gerçekleştirilen kapsamlı bakım çalışmaları ile Kuşadası'nı ziyaret eden misafirler ve Kuşadalı vatandaşlar için yeni sezona hazırlandı. Projelerden memnuniyet duyduklarını dile getiren vatandaşlar, Kuşadası'nın Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları ile her geçen gün daha da güzelleştiğini ifade ederek Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Başkan Çerçioğlu ise Kuşadası'nda turizmi geliştirmeye ve kenti daha modern bir hale getirmeye devam edeceklerini belirterek, "Kuşadası'na gelen misafirlerimiz için güvenli, modern ve keyifli alanlar oluşturmaya devam ediyoruz. Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Kuşadası'nın adını dünyada daha fazla duyurmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kuşadası'na Modern Bisiklet ve Yürüyüş Yolları Kazandırıldı - Son Dakika

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