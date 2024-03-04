Kuşadası\'na Sun Princess ile binlerce turist geldi

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Kuşadası'na dünyanın en büyük yolcu gemilerinden biri olan Sun Princess ile 3 bin 745 turist geldi. Gemiden inerek kenti dolaşan turistler, sahilde sergilenen Neopolis heykellerine hayran kaldı.

Dünyanın en büyük ve yeni kruvaziyerlerinden biri olan Sun Princess, sabah saatlerinde Kuşadası Limanı'na yanaştı. Kuşadası'na ilk seferini yapan kruvaziyer ile kente büyük bölümü ABD vatandaşı olan 3 bin 745 turist ve 1675 mürettebat geldi. Gemiden inen turistlerin bir kısmı turlarla Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi'ni ziyaret etmeye gitti. Tura katılmayanlar ise turistik çarşılarda alışveriş yaptı. Kenti gezen turistler, Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu kapsamında ortaya çıkan ve sahil bandında sergilenen heykellere hayran kaldı. Turistler, heykellerin önünde bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek sosyal medya hesaplarında paylaştığı görüldü. - AYDIN