Kuşadası Nazilli Pazarı'nda Gıda Tezgahı Kiralarına Yüzde 20 İndirim Yapıldı - Son Dakika
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Kuşadası Nazilli Pazarı'nda Gıda Tezgahı Kiralarına Yüzde 20 İndirim Yapıldı

03.06.2022 13:14
Kuşadası Nazilli Pazarı'nda Gıda Tezgahı Kiralarına Yüzde 20 İndirim Yapıldı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel dün düzenlediği Nazilli Pazarı esnaf ziyaretinde derman belediyeciliğe bir örnek daha verdi. Başkan Ömer Günel’in talimatı ile yiyecek içecek tezgahlarında yüzde 20 oranında bir kira indirimi yapıldı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel dün düzenlediği Nazilli Pazarı esnaf ziyaretinde derman belediyeciliğe bir örnek daha verdi. Başkan Ömer Günel'in talimatı ile yiyecek içecek tezgahlarında yüzde 20 oranında bir kira indirimi yapıldı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Nazilli Pazarı'ndaki esnaf ziyareti sırasında yiyecek, içecek tezgahlarında işgaliye ücretlerinde yüzde 20 oranında bir indirim uyguladı.

"ESNAFIMIZDAN DA BU İNDİRİMİ HEMŞEHRİLERİMİZE YANSITMALARINI BEKLİYORUM"

Derman Belediyecilik anlayışı ile vatandaş odaklı hizmetlerini  sürdüren Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Nazilli Pazarı'na düzenlediği esnaf ziyareti sırasında esnafı ve Kuşadalıları sevindiren bir kararı duyurdu. Günel  "Ülkemizde sürekli artan maliyetler karşısında esnafımıza ve hemşehrilerimize destek olmak için yüzde 20 oranında bir işgaliye ücreti indirimi yapmaya karar verdik. Ülke genelinde devam eden ekonomik kriz ve zam yağmuru karşısında vatandaşlarımızın alım gücü çok düştü. Bu nedenle hem pazarcı esnafımızı bir nebze rahatlatmak hem de vatandaşlarımızın temel gıda ihtiyaçları temininde bütçelerine katkı sağlamak amacı ile  Nazilli Pazarı'ndaki yiyecek ve içecek tezgahlarında yüzde 20 oranında bir kira indirimi yaptık. Esnafımızdan da bu indirimi hemşehrilerimize yansıtmalarını bekliyorum" dedi.

Kuşadası Belediye Meclisi tarafından Kervansaray'da yapılan Mayıs Ayı Olağan Toplantısında pazar yerlerinde uygulanan işgaliye ücretlerinde indirim yapma kararı alınmıştı ve esnafa bu indirimleri halka yansıtmaları çağrısında bulunulmuştu.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kuşadası Nazilli Pazarı'nda Gıda Tezgahı Kiralarına Yüzde 20 İndirim Yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuşadası Nazilli Pazarı'nda Gıda Tezgahı Kiralarına Yüzde 20 İndirim Yapıldı - Son Dakika
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