Kuşadası'nda 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlaması - Son Dakika
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Kuşadası'nda 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlaması

Kuşadası\'nda 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlaması

Kuşadası'nda, '8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü' etkinlikleri İbramaki Sanat Galerisi'nde başladı. Etkinlikte kadınların yaşamımızdaki yeri vurgulandı, sergi açılışı yapıldı ve belgesel film gösterimleri gerçekleştirildi.

06.03.2025 09:41  Güncelleme: 09:44
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Kuşadası'nda, '8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü' kutlamaları, İbramaki Sanat Galerisi'nde düzenlenen bir dizi etkinlikle başladı.

Kuşadası Belediyesi ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının üye olduğu 'Kuşadası Kadınca' oluşumunun katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Dağlı, "Öncelikle yaşamın her anında emeği olan kadınlarımız iyi ki varsınız. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü şimdiden kutlu olsun" dedi.

Kutlama etkinlikleri kapsamında İbramaki Sanat Galerisi'nde önce Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından farklı tekniklerle hazırlanan resimlerin yer aldığı 'Kadınlar Vardır' isimli sergi açıldı. Ardından Polonyalı filozof, ekonomist ve aktivist Rosa Luxemburg'un hayatını anlatan belgesel film gösterimi yapıldı. Kutlama programının son bölümündeyse 1910'larda Amerikan kadınlarının seçme ve seçilme hakkı edinmek için verdikleri mücadeleyi konu alan 'Demir Çeneli Melekler' adlı film gösterildi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Dağlı, "Öncelikle yaşamın her anında emeği olan kadınlarımız iyi ki varsınız. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü şimdiden kutlu olsun. Biz, Belediye Başkanımızın eşi Duygu Günel ve dezavantajlı kadınlarla birlikte yürüyen sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla 'Kuşadası Kadınca' ismini verdiğimiz bir oluşum kurduk. Üç aydır çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız daha yaşanılır ve daha mutlu bir toplumun oluşmasına katkı sunmak. Farklı projelerimiz de var. Bunları ilerleyen günlerde sizlerle paylaşacağım. Kuşadası'ndaki kadınlar ve Kuşadası Belediyesi ile iş birliği içerisinde yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kuşadası'nda 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlaması - Son Dakika

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