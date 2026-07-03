Kuşadası\'nda mahallelerin ihtiyaçları masaya yatırıldı

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek mahallelerin ihtiyaçları, vatandaş talepleri ve çözüm bekleyen sorunları değerlendirdi.

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, ilçede görev yapan mahalle muhtarlarıyla Gazibeğendi Arya Tesisi'nde düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Toplantıda mahallelerin ihtiyaçları, vatandaşlardan gelen talepler ve çözüm bekleyen sorunlar ele alındı. Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, ilçede görev yapan mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek mahallelerin öncelikli ihtiyaçlarını ve vatandaşlardan gelen talepleri değerlendirdi. Kuşadası Belediyesi'ne ait Gazibeğendi Arya Tesisi'nde gerçekleştirilen toplantıya mahalle muhtarları yoğun katılım sağladı. Toplantıda muhtarlar, mahallelerinde yaşanan sorunları tek tek aktarırken, çözüm önerileri ve yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, mahalle muhtarlarının yerel yönetimlerle vatandaşlar arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini belirterek, Kuşadası Belediyesi'nin muhtarlarla iş birliği içerisinde çalışmayı sürdüreceğini ifade etti. Demirtaş, vatandaşların taleplerine hızlı ve kalıcı çözümler üretmek amacıyla ortak akıl ve koordinasyon anlayışıyla hareket etmeye devam edeceklerini söyledi.

Toplantı, mahallelerin öncelikli ihtiyaçlarının değerlendirilmesi ve çözüm önerilerinin ele alınmasının ardından sona erdi. - AYDIN