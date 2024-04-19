Kuşadası\'nda Bisiklet Yolu Projesi Büyük İlgi Görüyor

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Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Kuşadası'nda hayata geçirdiği sahil projesi, yerel halk ve bisiklet tutkunları tarafından büyük ilgi görüyor. Setur Marina'dan başlayan bisiklet yolu kullanıcılarından tam not alıyor.

Bisiklet sürücüleri, özgürce pedal çevirdikleri Kuşadası'nın sahil bandı boyunca yolun uzatılmasını ve sahil siteleri ile birleştirilerek Güzelçamlı'daki Milli Park ile birleştirilmesini istediklerini ifade ediyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak benzer yolların bölgeyi daha da cazip hale getireceğini belirten Kuşadalılar, Başkan Özlem Çerçioğlu'na bu projeden ötürü teşekkür ediyor.

5 yıldızlı bir otelin genel müdürü olarak görev yapan Serdar Köroğlu projenin önemine dikkat çekerek, "Bu proje, Kuşadası için gerçekten önemli bir adım. Hem şehiriçi ulaşımı kolaylaştırıyor hem de çevreye duyarlı bir seçenek sunuyor. Eskiden araç trafiği yüzünden yaşanan kazaların bisiklet sayesinde azalması da büyük bir avantaj" dedi.

Melih Akkoyun ise Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ederek, "Yaz trafiğinde bisiklete binmek bize biraz tehlike oluşturuyordu, marina bölgesinden başlayan bisiklet yolları ile artık daha güvende olacağız. Hayalimiz bisiklet yollarının birleştirilmesi ve pedal çevirerek Milli Park'a kadar gidebilmek" diye konuştu. - AYDIN