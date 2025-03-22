Kuşadası'nda Çevre Koruma Denetimleri Artıyor - Son Dakika
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Kuşadası'nda Çevre Koruma Denetimleri Artıyor

Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından kurulan 'Çevre Koruma' ekibi, çevre kirliliğine karşı denetimlerini artırarak 1 milyon 345 bin lira ceza kesti.

22.03.2025 17:07
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Kuşadası Belediyesi'nin çevre dedektifleri iş başında

AYDIN - Kuşadası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Çevre Koruma Ekibi tarafından kent genelinde yapılan denetimlerde, çevreyi kirleten kişi ve firmalara bugüne kadar toplam 1 milyon 345 bin lira ceza kesildi. Yetkililer daha temiz bir Kuşadası için denetim çalışmalarının artarak devam edeceğini belirtti.

Kuşadası Belediyesi, çevrenin ve doğanın korunması amacıyla yaklaşık 3 ay önce Zabıta Müdürlüğü bünyesinde 'Çevre Koruma' adıyla yeni bir ekip kurdu. Temizlik İşleri Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde çalışan ekip, göreve geldiği ilk günden itibaren hafriyat, çöp, atık su ve moloz gibi çevreyi ve doğayı kirletebilecek unsur ve faaliyetlerle mücadeleye başladı. Çevreyle ilgili olarak vatandaşlardan gelen talep ve şikayetleri de değerlendiren ekip, bugüne kadar yaptığı denetimlerde doğayı kirleten kişi ve firmalara 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca toplam 1 milyon 345 bin lira cezai işlem uyguladı. Yetkililer, turizm sezonunun yaklaşmasıyla birlikte Çevre Koruma Ekibinin denetimlerini sıklaştıracağını açıkladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kuşadası'nda Çevre Koruma Denetimleri Artıyor - Son Dakika

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