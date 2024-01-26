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Kuşadası'nda Çocuklar Karne Heyecanını Lunaparkta Yaşıyor - Son Dakika
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Kuşadası'nda Çocuklar Karne Heyecanını Lunaparkta Yaşıyor

Kuşadası Belediyesi tarafından kurulan lunapark oyuncaklarıyla çocuklar yarıyıl tatilinde eğlenceli vakit geçiriyor.

Kuşadası\'nda Çocuklar Karne Heyecanını Lunaparkta Yaşıyor
26.01.2024 - 09:29,  Güncelleme: 09:34
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Kuşadası'nda yarıyıl tatilinde karne almanın heyecanını yaşayan çocuklar, İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda Kuşadası Belediyesi tarafından kurulan lunapark oyuncaklarıyla doyasıya eğleniyor. Güneşli havayı fırsat bilerek aileleriyle birlikte alana gelen çocuklar, keyifli oyuncaklar aracılığıyla sosyalleşme imkanı da buluyor.

Kuşadası'ndaki öğrenciler, 15 günlük sömestr tatilinin keyfini Kuşadası Belediyesi tarafından İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'na kurulan oyun alanında çıkarıyor. Yoğun okul programından biraz olsun uzaklaşıp dinlenmek isteyen öğrenciler, ebeveynleriyle birlikte alana gelerek lunapark eğlencesinin tadını çıkarıyor. Oyun alanında çocuklar tarafından en çok rağbet gören oyuncaklar ise gondol ve atlıkarınca oluyor. Öğrencilerin sosyalleşmesini de sağlayan oyun alanı, 15 Şubat 2023 tarihine kadar hafta içi 12.00-18.00, hafta sonu ise 11.00-19.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Kuşadası Belediyesi'nin kent genelinde çocuklara yönelik düzenlediği etkinliklerin memnuniyet verici olduğunu belirten Melih Dizdar, "Bugün torunumla oyun alanına geldik. Havalar iyi giderse her gün çocukları buraya getiririz. Başkan Ömer Günel'e çok teşekkür ederiz" dedi.

Aslı Akar ise "Tatile giren çocuklar için böylesine güzel ve eğlenceli bir aktivite alanının düzenlenmesi bizleri çok mutlu etti. Fırsat buldukça Kuşadası Belediyesi'nin çocuklara yönelik diğer etkinliklerine de katılıyoruz" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA
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