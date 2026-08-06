Kuşadası\'nda metan gazı kurbanları için anma programı

Kuşadası'nda 2015 yılında kanalizasyon terfi istasyonunda metan gazından zehirlenerek hayatını kaybeden belediye çalışanları Hasan Fıstıkçı ve İsmail Davas, vefatlarının 11'inci yıl dönümünde düzenlenen programla dualarla anıldı.

Kuşadası'nda kanalizasyon terfi istasyonunda 2015 yılında meydana gelen kazada metan gazı zehirlenmesi sonucu görevleri başında yaşamlarını yitiren belediye çalışanları Hasan Fıstıkçı ve İsmail Davas, vefatlarının 11'inci yıl dönümünde düzenlenen programla anıldı. Kuşadası Belediyesi tarafından İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı'nda gerçekleştirilen anma programında Hasan Fıstıkçı ve İsmail Davas için Kur'an-ı Kerim okutulurken, vatandaşlara lokma hayrı yapıldı. Anma programına Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari ile Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürü Hüsnü Yalçın da katıldı. Programda hayatını kaybeden belediye çalışanları için dualar edilirken, yakınları ve mesai arkadaşları da duygusal anlar yaşadı.

Programda konuşan Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, benzer acıların bir daha yaşanmaması temennisinde bulunarak, "Bundan 11 yıl önce elim bir kazada yaşamlarını yitiren 2 arkadaşımızın acısını hala yüreklerimizde hissediyoruz. Şehit olan arkadaşlarımızı rahmetle anıyor, yakınlarına Allah'tan sabır diliyoruz" ifadelerini kullandı.