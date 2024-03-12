Kuşadası\'nda İstiklal Marşı\'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy\'u Anma Günü Töreni

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Kuşadası'nda İstiklal Marşı'nın Kabulü'nün 103'üncü yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü nedeniyle bir tören düzenlendi. Kuşadası Özel Naci Akdoğan Koleji'nde düzenlenen törende öğrencilerin Kurtuluş Savaşı'nı ve İstiklal Marşı'nın kabulünü anlatan tiyatral gösterisi ayakta alkışlandı.

İstiklal Marşı'nın kabülünün 103'üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törene, Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel, idari ve mülki amirler ile öğretmen ve öğrenciler katıldı. Öğretmenleri, veliler ve öğrenciler katıldı. Tören, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy anısına yapılan saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Türkçe Öğretmeni Funda Turgut tarafından günün anlam ve önemini belirten yapılan konuşmanın ardından Kuşadası genelinde düzenlenen yarışmada mektup dalında üçüncü olan 7-B sınıfı öğrencisi Bade Başeğmez'in mektubunu okumasıyla devam etti.

Kuşadası Özel Naci Akdoğan Koleji öğrencileri tarafından sahnelenen Kurtuluş Savaşı'nı ve İstiklal Marşı'nın kabulünü anlatan tiyatral gösteri izleyenler tarafından büyük beğeni alarak ayakta alkışlandı. Tören, protokol üyelerinin etkinlikte görev alan öğretmen ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.