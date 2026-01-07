Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama: "İdaremizce hiçbir hukuksuzluğa müsamaha gösterilmeyecektir" - Son Dakika
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama: "İdaremizce hiçbir hukuksuzluğa müsamaha gösterilmeyecektir"

Aydın Büyükşehir Belediyesi\'nden açıklama: "İdaremizce hiçbir hukuksuzluğa müsamaha gösterilmeyecektir"
07.01.2026 20:35  Güncelleme: 20:37
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası'nda kaçak yapıya karşı müdahale çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. İmar mevzuatına aykırı olarak inşa edilen yapıların, kamu mülkü üzerinde yapılmasına izin verilmeyeceği vurgulandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan olaylarla ilgili olarak Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Kaçak yapıya müdahalemiz devam etmekte olup, idaremizce hiçbir hukuksuzluğa müsamaha gösterilmeyecekti" denildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Bugün; Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığımız mülkiyetinde olan, Kuşadası İlçesi Türkmen Mahallesi 126 ada 22 parsel üzerindeki otoparkımızda, ilçe merkezimizdeki olası yangınlara daha hızlı müdahale amacıyla, Kuşadası merkez itfaiye teşkilatımızı konuşlandırmayı planladığımız ve hiçbir başkaca kurumla, herhangi bir protokolle ortak kullanılmayan açık kısmında, imar mevzuatı başta olmak üzere yürürlükteki mevzuata aykırı olarak metal konstrüksiyondan, kaçak, herhangi bir izni olmayan yapı yapılmaya başlandığının ihbar edilmesi üzerine, yetkili personelimizle mevzuata aykırılığı gidermek ve kamu mülkü üzerine kaçak yapı yapılmasını durdurmak adına müdahale edilmiştir. Belediyemiz ekiplerinin müdahalesiyle; kamu düzenini bozmaya, vatandaşımızın hizmet almasını engellemeye yönelik olarak hukuk tanımaz kaçak yapı yapmaya yönelik imalat sonlandırılmaktadır. Büyükşehir Belediyemiz mülkünde, üstelik de Aydın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tescilli bir parselde, itfaiye araçlarımızı konuşlandırmayı planladığımız kritik bir alanda yapılmaya çalışılan kaçak yapıya müdahalemiz devam etmekte olup, idaremizce hiçbir hukuksuzluğa müsamaha gösterilmeyecektir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" denildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

