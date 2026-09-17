Kuşadası’nda Kent Lokantası her gün 500 kişiyi ağırlıyor - Son Dakika
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Kuşadası’nda Kent Lokantası her gün 500 kişiyi ağırlıyor

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Kuşadası’nda Kent Lokantası her gün 500 kişiyi ağırlıyor
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Kuşadası Kent Lokantası, günlük 500 kişilik yemek kapasitesiyle kent sakinlerine ekonomik, sağlıklı ve dengeli öğün imkanı sağlıyor.

Kuşadası Kent Lokantası, günlük 500 kişilik yemek kapasitesiyle kent sakinlerine ekonomik, sağlıklı ve dengeli öğün imkanı sağlıyor.

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş tarafından açılışı gerçekleştirilen Kent Lokantası, uygun fiyatlı ve sağlıklı yemek seçeneğiyle kent sakinlerini sofralarına konuk etmeye devam ediyor. Her gün 500 kişilik yemek kapasitesiyle hizmet veren Kent Lokantası'nda dört çeşit yemek, Adalı Kart sahibi Kuşadalılar için 140 TL'lik avantajlı fiyatla sunuluyor. Kent Lokantası, yüzlerce Kuşadalının uygun fiyatlı, sağlıklı ve dengeli bir öğünle buluştuğu önemli bir sosyal hizmet noktası olarak çalışmalarını sürdürüyor. Hafta içi 5 gün boyunca hizmet veren Kent Lokantası, saat 11.30 ile 15.00 arasında öğle yemeği yemek isteyen misafirlerini ağırlıyor. Günlük yaklaşık 500 kişilik yemek hazırlanan lokantada, her gün dört çeşit yemekten oluşan menü sunuluyor. Kent Lokantası'nda hazırlanan yemeklerin süreçleri titizlikle yürütülüyor. Yemeklerin hazırlık aşamaları gıda mühendisleri tarafından denetlenirken, günlük menüler ise uzman diyetisyen tarafından hazırlanıyor. Böylece vatandaşlara yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda dengeli ve sağlıklı bir öğün seçeneği sunulmuş oluyor.

Kent Lokantası'nda dört çeşit yemekten oluşan bir öğün 250 TL karşılığında vatandaşlara sunuluyor. Kuşadası Belediyesi'nin kent sakinlerine yönelik önemli uygulamalarından biri olan Adalı Kart avantajı sayesinde ise Adalı Kart sahibi Kuşadalılar, aynı menüden 140 TL karşılığında yararlanabiliyor. Uygun fiyat politikasıyla özellikle gün içerisinde dışarıda yemek ihtiyacı duyan vatandaşlara ekonomik bir alternatif oluşturan Kent Lokantası, böylece kaliteli ve sağlıklı yemeğe erişimi kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Kent Lokantası'nda her gün değişen yemek menüsüne ulaşmak isteyen vatandaşlar, Ada Mobil uygulamasını kullanabilecekleri gibi Kent Lokantası'nın sosyal medya hesaplarını da takip ederek lokantaya gelmeden önce günün yemeklerini öğrenebilecek.

Kaynak: İHA
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