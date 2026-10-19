Kuşadası\'nda Muhtarlar Günü Atatürk Anıtı\'ndaki törenle kutlandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 'Muhtarlar Günü' düzenlenen törenle kutlandı. Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen törene Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik ve Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş da katıldı.

Kuşadası'nda 'Muhtarlar Günü' kutlamaları kentte görev yapan muhtarların Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik ve Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş'ı makamlarında ziyaret etmesiyle başladı. Kutlama programı kapsamında daha sonra Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene; Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş ve ilçede görev yapan idari amirler ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Hacıfeyzullah Mahallesi Muhtarı Salih Sargın, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Öğrencilerin sergilediği folklor gösterileriyle süren program, muhtarların Atatürk Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Hacıfeyzullah Mahallesi Muhtarı Salih Sargın yaptı. Muhtar Sargın konuşmasında, "Bugün demokrasimizin en köklü ve en güçlü bağını temsil eden 19 Ekim Muhtarlar Günü vesilesiyle bir arada olmaktan büyük gurur ve mutluluk duyuyorum. Ülkemizin kurucusu, Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifade ettiği gibi, muhtar demokrasinin temel taşıdır. Bizler Kuşadası'nın her bir mahallesinde, sokağında ve hanesinde devletimizin şefkat elini, adaletini ve hizmetini vatandaşlarımıza ulaştıran ilk kapıyız. Muhtarlık sadece bir makam değil, günün 24 saati kapısı çalınan derdi olanın koştuğu, sevinci olanın paylaştığı gönüllü bir hizmetkarlık makamıdır. Kıymetli hemşehrilerim, Ege'nin incisi Kuşadası'mızı daha yaşanabilir, daha huzurlu ve daha modern bir kent haline getirmek için belediyemiz, kamu kurumlarımız ve tüm sivil toplum kuruluşlarımızla tam bir uyum içinde çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini yetkililere iletirken köprü vazifesi görüyoruz. Çünkü biz halkımızın içinden geliyoruz" ifadelerine yer verdi.