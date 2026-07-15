Başkan Vekili Demirtaş: "Özer Türk Stadı'ndaki süreç resmi teknik raporlar doğrultusunda yürütülüyor" - Son Dakika
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Başkan Vekili Demirtaş: "Özer Türk Stadı'ndaki süreç resmi teknik raporlar doğrultusunda yürütülüyor"

Başkan Vekili Demirtaş: "Özer Türk Stadı\'ndaki süreç resmi teknik raporlar doğrultusunda yürütülüyor"
15.07.2026 08:38  Güncelleme: 08:40
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Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, Özer Türk Stadı'nın kapalı tribünlerinin depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle kullanıma kapatıldığını, alanda ticari proje iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve spor ile yeşil alan kimliğinin korunacağını açıkladı.

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, son günlerde kamuoyunda gündeme gelen Özer Türk Stadı'nın kapalı tribünlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sürecin belediyenin kendi inisiyatifiyle değil, ilgili kamu kurumlarının teknik raporları doğrultusunda yürütüldüğünü belirten Demirtaş, yaptığı açıklamada, "Kapalı tribünlerin depreme dayanıksız olduğu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan teknik raporla tespit edildi. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini önceleyerek, riskli yapı olduğu tespit edilen kapalı tribün bölümünü kullanıma kapattık. Süreç, ilgili kurumların teknik değerlendirmeleri ve yürürlükteki mevzuat doğrultusunda devam etmektedir" dedi.

Belirli çevreler tarafından kamuoyuna yansıtılan 'stadyum alanına alışveriş merkezi ya da ticari bir proje yapılacağı' yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, alanın spor ve yeşil alan kimliğini koruyacağını söyledi. Demirtaş, "Yeşil alan kullanılmaya devam edecek. Uğur İnan Sahası hizmet vermeyi sürdürecek. Basketbol sahasının bakım ve onarımını gerçekleştiriyoruz. Eğer burada ticari bir proje planlıyor olsaydık, mevcut spor alanlarına yatırım yapmazdık. Nitekim belediye meclisimiz tarafından basketbol sahasına 'Efe İbrikoğlu Sahası' ismi verildi. Şu an için bu alanda planlanan herhangi bir ticari ya da farklı proje bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

Kuşadası Belediyesi, tüm süreç boyunca vatandaşların can ve mal güvenliğini esas alan bir anlayışla hareket etmeye devam ederken, Özer Türk Stadı'ndaki çalışmaların da ilgili kurumların teknik raporları ve yasal mevzuat çerçevesinde sürdürüleceğini bildirdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Kuşadası, Güvenlik, Belediye, 3. Sayfa, Yaşam, Yerel, Çevre, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Vekili Demirtaş: 'Özer Türk Stadı'ndaki süreç resmi teknik raporlar doğrultusunda yürütülüyor' - Son Dakika

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