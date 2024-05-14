Kuşadası'nda plajlar yaz sezonuna hazır

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Kuşadası'nda plajlar sezona hazırlandı

Başkan Günel "Kuşadası plajlarını pırıl pırıl yaparak tatil sezonuna hazırlıyoruz"

AYDIN - Kuşadası Belediyesi yaz sezonu öncesinde Kuşadası plajlarında hummalı bir temizlik çalışması başlattı. İlçe genelindeki plajlar tertemiz yapılarak yaz sezonuna hazırlanarak vatandaşların kullanımına sunuldu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Aydın Valiliği arasında imzalanan sözleşme ile Kuşadası ilçe sınırlarındaki plajların kiralama sözleşmesi, bir vatandaşın açtığı dava sonucu İzmir Bölge İdare Mahkemeleri 7. İdare Dairesi 2023/2312 esas, 2024/464 karar sayılı ilamı ile iptal edilmişti. İptal kararının Aydın Valiliğince Aydın Büyükşehir Belediyesine iletildiği öğrenildi.

Geride kalan 4 yıllık süreçte her yaz sezonu öncesinde olduğu gibi Kuşadası Belediyesi ekipleri ve Arya A.Ş tarafından sezona hazırlanan Kuşadası plajları, 2024 sezonunda da kente gelecek olan yerli ve yabancı turistlerin, temiz ve bakımlı plajlarda tatillerini geçirebilmeleri için hummalı bir çalışma yapıldı. Plajlar Kuşadası Belediyesi ekipleri ve Arya A.Ş ye ait kum temizleme araçları ile bakıma alındı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel "Kruvaziyerin turizmin başkenti Kuşadası aynı zamanda Mavi Bayraklı plajları ile uluslararası turizm pazarında pay sahibi olan ülkemizin en önemli deniz turizm kentlerinden biridir. Geçmişte olduğu gibi bu yıl da sezon öncesinde plajlarımızın temizliği ve bakımı için ekiplerimiz hummalı bir şekilde mesai gözetmeksizin çalışıyor. Şimdiden kentimize gelecek tatilcilerimize pırıl pırıl plajlarımızda huzur içinde bir yaz sezonu diliyorum" dedi.

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Arya A.Ş'ye ait plaj temizlik araçlarının, 7/24 esasında Kuşadası plajlarının temizlik işlerine devam edeceği belirtildi.