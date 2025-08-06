Kuşadası'nda Temizlik ve Peyzaj Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Kuşadası'nda Temizlik ve Peyzaj Çalışmaları Devam Ediyor

Kuşadası\'nda Temizlik ve Peyzaj Çalışmaları Devam Ediyor
06.08.2025 16:58  Güncelleme: 17:00
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Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası'nda temizlik, peyzaj ve ulaşım düzenlemeleriyle ilçe halkının memnuniyetini artırıyor. Yapılan çalışmalar, bölgenin estetik görünümünü ve yaşanabilirliğini artırırken, hizmetlerden duyulan memnuniyet de dikkat çekiyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası'nda temizlikten peyzaja, ulaşımdan çevre düzenlemelerine kadar geniş çaplı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Turizmin kalbi olan ilçede Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler, Çevre Koruma ve Kontrol ile Ulaşım Dairesi Başkanlıklarına bağlı ekipler sahada yoğun mesai yapıyor.

Kuşadası'nın ana arterleri ve bulvarları yapılan peyzaj düzenlemeleriyle estetik bir görünüme kavuşurken, refüj boyama ve temizlik çalışmalarıyla kent daha bakımlı hale getiriliyor. Büyükşehir Belediyesi'nin fidanlıklarında yetiştirilen rengarenk mevsimlik çiçekler de Kuşadası'nın sokaklarını süslüyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, ilçedeki otobüs duraklarında bakım ve temizlik çalışmaları gerçekleştirirken, sinyalizasyon sistemleri ve trafik levhalarının da gerekli onarımlarını tamamladı. Ekipler, yol çizgileri ile yaya geçitlerinde de yenileme çalışması gerçekleştirdi.

"Çalışmalarımız devam edecek"

Çalışmaların devam edeceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Güzel Aydınımızın tüm ilçelerinde olduğu gibi turizm ilçelerimizde de çalışmalarımızı mesai mefhumu gözetmeksizin sürdürüyoruz. Çalışmalarımıza devam edecek, ilçelerimizi pırıl pırıl tutacağız" dedi.

Vatandaştan hizmetlere tam not

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun öncülüğünde yürütülen çalışmalar, Kuşadalı vatandaşlar tarafından büyük memnuniyetle karşılanıyor. İlçenin dört bir yanında sürdürülen temizlik, bakım ve düzenleme faaliyetleriyle ilçe, Kuşadalılar ile yerli ve yabancı misafirler için daha yaşanabilir ve çekici bir kent haline geliyor.

Çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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