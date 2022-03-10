Kuşadası'nda Ukrayna için insani yardım kampanyası başlatıldı - Son Dakika
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Kuşadası'nda Ukrayna için insani yardım kampanyası başlatıldı

10.03.2022 00:57
Kuşadası'nda Ukrayna için insani yardım kampanyası başlatıldı

Kuşadası Belediyesi'nin öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasına katılmak isteyenler belirlenen ihtiyaç listesinde yer alan malzemeleri Belediye Ana Hizmet Binası önünde kurulan standa teslim etmeye başladı.

Kuşadası Belediyesi'nin öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasına katılmak isteyenler belirlenen ihtiyaç listesinde yer alan malzemeleri Belediye Ana Hizmet Binası önünde kurulan standa teslim etmeye başladı.

Kuşadası Belediyesi, Rusya'nın başlattığı askeri harekat nedeniyle zor günler geçiren Ukrayna halkı ile dayanışmak amacıyla bir yardım kampanyası başlattı. Kuşadası'nın Ukrayna'daki kardeş şehirleri olan Cherkasy ve Uzghorod'da savaş nedeniyle yaşanan mağduriyeti gidermek amacıyla başlatılan kampanya kapsamında Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından Belediye Ana Hizmet Binası önünde bir stant açıldı.

Kuşadası Ticaret Odası, Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Kuşadası Genç İşadamları Derneği ve Kuşadası Kent Konseyi iş birliğinde başlatılan kampanya kapsamında belirlenen ihtiyaç listesinde yer alan ilk yardım kitleri ve çantaları, tıbbi gereçler, şarjlı lambalar, battaniye, yastık, yatak, uyku tulumu, giysi, ayakkabı, bebek gereçleri, hijyen malzemeleri, mutfak araç gereçleri, el feneri, pil, uzun ömürlü gıdalar ve ısıtıcı gibi malzemeler görevliler tarafından teslim alınmaya başlandı. Malzemelerin kullanılmamış olması gerektiği ve kampanya ile ilgili olarak ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin Güvercin Masa'nın 444 71 14 numaralı çağrı merkezinden bilgi alabileceği belirtildi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kuşadası'nda Ukrayna için insani yardım kampanyası başlatıldı - Son Dakika


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