Kuşadası\'nda Yol Çökmesi: Sürücülere Alternatif Güzergah Uyarısı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Söke-Kuşadası yolu üzerinde meydana gelen çökme nedeniyle yol tek yönlü olarak trafiğe kapatılırken, Kuşadası Belediyesi sürücülere alternatif güzergahları kullanmaları çağrısında bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Söke-Kuşadası Yaylaköy mevkiinde tarlada yapılan kazı çalışması sonucu yol çöktü. Yaşanan çökme nedeniyle Söke-Kuşadası arasındaki yol tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Kuşadası Belediyesi'nden yapılan açıklamada çökme sonrası bölgede çalışma başlatıldığı belirtilerek, "Sürücülerimizin can güvenliği için yolun onarımı tamamlanana kadar geçiş sağlanamayacaktır. Kuşadası'na Söke yönünden giriş yapacak araç sürücüleri, lütfen Caferli Yolu ve Kirazlı Yolu gibi alternatif güzergahları kullanınız. Tüm hemşehrilerimizden ve misafirlerimizden, trafik işaret ve yönlendirmelerine uymalarını rica ederiz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN