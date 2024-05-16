Kuşadası'nın eski belediye başkanı Lütfi Suyolcu anıldı - Son Dakika
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Kuşadası'nın eski belediye başkanı Lütfi Suyolcu anıldı

Kuşadası\'nın eski belediye başkanı Lütfi Suyolcu anıldı

Kuşadası'nın eski belediye başkanlarından Lütfi Suyolcu, ölüm yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı. Törende 'Lütfi Suyolcu Onur Ödülü' Belma Bircil Özgün'e verildi.

16.05.2024 20:22  Güncelleme: 20:25
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Kuşadası'nın eski belediye başkanlarından Lütfi Suyolcu, 29'uncu ölüm yıl dönümünde Tarihi Kervansaray'da düzenlenen törenle anıldı. Suyolcu'nun ailesi ile sevenlerinin katıldığı törende 'Lütfi Suyolcu Onur Ödülü' radyo programcısı ve yazar Belma Bircil Özgün'e verildi.

Kuşadası'nda 16 Mayıs 1995 tarihinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren kentin eski belediye başkanlarından Mustafa Lütfi Suyolcu, ölümünün 29'uncu yılında da unutulmadı. Suyolcu için Tarihi Kervansaray'da bir anma töreni düzenlendi. Törene Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, belediye başkan yardımcıları, Devlet eski Bakanı Yüksel Yalova, Kuşadası Belediyesi Meclis üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri, Lütfi Suyolcu'nun eşi Hülya Suyolcu, kızı Çiğdem Suyolcu ve yakınları katıldı. Törende, gelenekselleşen Lütfi Suyolcu Onur Ödülüne bu yıl radyo programcısı Belma Bircil Özgün layık görüldü. Özgün'e ödülü, Devlet eski Bakanı Yüksel Yalova tarafından verildi.

Törenin açılış konuşmasını yapan Lütfi Suyolcu'nun kızı Çiğdem Suyolcu, aradan geçen 29 yılda babasına duyduğu sevgi ve özlemin hiç azalmadığını belirterek, "Sizler 29 yıldır babamın anısına sahip çıkılmasına şahitlik ediyorsunuz. Bu benim için mutluluk verici. Bu yıl ödülümüzü 35 yıldır yaşadığı Kuşadası'na yaptıklarıyla çok önemli faydalar sağlayan Belma Bircil Özgün'e verdik. Belma hanım Kuşadası'nın kültür ve sanat hayatına dokunabilen ender insanlardan" dedi.

Devlet eski Bakanı Yüksel Yalova ise, Lütfi Suyolcu'nun Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli siyasetçilerden biri olduğunu söyledi. Kuşadası gibi turizm kentlerinde devlet yetkililerinin belediye başkanlarına ve kaymakamlara daha imtiyazlı yaklaşması gerektiğine dikkat çeken Yalova, "Çünkü kışın nüfusları 200 bin olan turizm ilçelerinin yazın nüfusları 1 milyonun üzerine çıkıyor. Bu da beraberinde birçok sorunu getiriyor. Ben merhum Lütfi Suyolcu'ya Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

Lütfi Suyolcu Onur Ödülü'nün bu yılki sahibi Belma Bircil Özgün ise, "Şu anda burada bulunmaktan onur ve bu ödüle layık görülmekten minnet duyuyorum. Lütfi Suyolcu, hizmet insanıydı. Onun izinde Kuşadası için yaşıyorum. Bu ödülle en büyük rütbeyi kaptım. Seçici Kurul ve Suyolcu ailesine bu anlamlı ödül için minnettarlığımı yineliyorum" diye konuştu.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de, "Bu yılki Onur Ödülü'nü, alan radyo programcısı ve yazar Belma Bircil Özgün'ü tebrik ediyor, Lütfi Suyolcu'yu saygıyla anıyorum. Keşke Lüfti Suyolcu bugün hala yaşasaydı da Kuşadası'nın ilk ve tek kent meydanına onun adını verdiğimizi görseydi. Sayın Bakanımız Yüksel Yalova'nın da yıllar önce Kuşadası'na tahsis ettiği marinanın karşısında bulunan KEGEV tesislerine gençlerimizin ve kadınlarımızın ücretsiz olarak eğitim alabileceği bir inovasyon merkezi kuracağız. Bu merkeze de eğer Kuşadası Belediye Meclisi onay verirse Bakanımız Yüksel Yalova'nın ismini vereceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kuşadası'nın eski belediye başkanı Lütfi Suyolcu anıldı - Son Dakika

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