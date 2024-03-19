Kuşadası Ticaret Odası, Çağrı Merkezi / Müşteri Hizmetleri Hizmet Standartları Eğitimi Düzenledi

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Son yıllarda işletmelerin karlılığı açısından son derece önem kazanan çağrı merkezleri hakkında, Kuşadası Ticaret Odası tarafından düzenlenen "Çağrı Merkezi/ Müşteri Hizmetleri Hizmet Standartları" konulu eğitim, KUTO Eğitim Salonu'nda yapıldı.

Çağrı Merkezi, Müşteri Hizmetleri bünyesinde çalışanların aynı standartlar doğrultusunda hizmet vermelerinin sağlanması amacıyla düzenlenen, sektörde istihdam sağlamak isteyen ve bünyelerinde çağrı merkezi bulunan işletmelerin temsilcilerinin katıldığı eğitimde; çağrı merkezi kriterleri, müşteri gözünde ve kurumlar için çağrı merkezlerinin önemi anlatıldı.

Müşteri sadakatinin sağlanmasıyla birlikte, işletmenin karlılığına önemli katkı sağlayan çağrı merkezleri için dikkat edilmesi gereken noktalar, hizmet standartları, kesinlikle kabul görmeyen davranışlar, ifadelerin doğru ve yanlış kullanımları ve izlenmesi gereken yol gibi konuların anlatıldığı eğitim, katılımcılar için faydalı geçti.

Eğitmen Ebru Tunç tarafından verilen uygulamalı eğitimde, en son çağrıyı sonlandırmaya kadar tüm süreçler gözden geçirilerek, sorular cevaplandırıldı. - AYDIN